Fca - inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso nel futuro - dubbi sulle alleanze. Titoli pesanti in Borsa : LE REAZIONI IN Borsa : FCA / FERRARI / CNH / EXOR Politica e mercato si concentrano sulle vicende del Lingotto. Il vicepremier Luigi Di Maio dice che 'dobbiamo essere preoccupati' ma al tempo stesso ...

