repubblica

: Fca, inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso le scommesse per il futuro. Titoli pesanti - repubblica : Fca, inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso le scommesse per il futuro. Titoli pesanti - rep_economia : Fca, inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso le scommesse per il futuro - acabrini : Fca inizia il dopo Marchionne. Titoli in calo in apertura. Analisi e commenti live@classcnbc con Lorenzo Astolfi Al… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) MILANO - Fiat Chrysler ricomincia in forte calo in Borsa dopo il fine settimana che ha portato all' uscita di scena di Sergio Marchionne , le cui gravissime condizioni di salute gli impediscono di ...