Fca | in uscita il reponsabile in Europa Alfredo Altavilla

Borse - titoli del gruppo Fca in calo dopo l'uscita di Marchionne : C'era molta attesa per la reazione dei mercati dopo l'improvvisa uscita di scena di Sergio Marchionne dalla guida di Fca. L'apertura è in rosso per l'intera galassia Fca: nelle prime fasi delle contrattazioni Fca perde il 3,41%, Cnh Industrial il 3,65%, Exor -3,60% e Ferrari -4,51%. Mentre il nuovo ad, Mike Manley, è impegnato con il Gec (Group executive council del gruppo), Fca recupera terreno: perde il 2,13% a 16,066 euro, Ferrari cede il ...