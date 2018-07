Fca | GM chiude la porta a Manley Via Marchionne? Nulla cambia

Fca - l’era Marchionne si chiude con un guadagno in Borsa del 1.000 per cento : Da una perdita di 2 miliardi a utili di 3,5 miliardi. Il manager italo-canadese ha trasformato la Fca creando da subito un feeling straordinario con i mercati finanziari...

Fca - si chiude l'era Marchionne : 'Peggiorate le sue sondizioni : Camilleri gli subentra in Ferrari, Suzanne Heywood alla guida di Cnh Industrial. Elkhann: sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio - Dopo 14 anni l''era Marchionne alla guida del ...

Borsa : Milano chiude debole con Fca : ANSA, - Milano , 20 LUG - Piazza Affari chiude la settimana debole con il Ftse Mib che cede lo 0,41% sotto i 22 mila punti. Deboli Fca , -2,31%, e Ferrari, -2,40%, in linea con gli automobilistici in ...

Borsa Milano chiude a +0 - 05% - giù Fca : ANSA, - Milano , 6 LUG - Si è salvata in chiusura Piazza Affari , Ftse Mib +0,05%, , fiacca fino all'ultimo minuto in una seduta a due velocità dopo una partenza positiva , +0,3%, . Piuttosto fiacchi ...

Piazza Affari chiude in rialzo con Fca - Ftse Mib +1 - 05% : Milano, 5 lug., askanews, - Seduta di recupero per Piazza Affari, che ha messo a segno un sensibile rialzo, in sintonia con le principali Borse europee e con l'intonazione positiva di Wall Street. L'...