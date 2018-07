Fca giù a Wall Street | male Ferrari

Fca : lascia Altavilla - al suo posto Manley Titolo giù anche alla Borsa di New York : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era in corsa per la successione a Marchionne

Borsa effetto Marchionne sui titoli/ Ultime notizie Piazza Affari. Giù Fca - Ferrari - Exor e Cnh Industrial : Piazza Affari, i titoli della Galassia Agnelli - Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial - nel dopo Marchionne. Attesa per l'apertura di Wall Street, vero test(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Marchionne - coma irreversibile. Fca - i titoli giù in Borsa : Sergio Marchionne è in coma irreversibile e non tornerà alla guida di Fca. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni scorsi, tanto da accelerare il processo di...

Pesante calo dei titoli Fca in BorsaSenza Marchionne giù Exor e Ferrari : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo Segui su affaritaliani.it

Borse in calo - giù i titoli della galassia Fca : MILANO - Ore 9.05. Fca sotto i riflettori a Piazza Affari in avvio di settimana dopo il cambio al vertice reso necessario dal peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne. Il titolo ...

