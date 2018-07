Fca Europa - Altavilla si dimette Borsa - pesante calo dei titoli : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo Segui su affaritaliani.it

Fca - lascia Altavilla - responsabile Europa In Borsa apertura difficile - poi risale : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era considerato uno dei nomi per la successione a Marchionne

Fca - in uscita il reponsabile in Europa Alfredo Altavilla : IL PROFILO Cinquantaquattro anni, nato a Taranto, laurea in Economia all'università di Milano, è entrato nel 1990 in Fiat Auto, occupandosi di pianificazione strategica e sviluppo prodotto. Nel 1995 ...

Borsa : Wall Street non aiuta l'Europa - a Milano - -0 - 4% - bene Fca - giu' Buzzi : Il mercato sta inoltre assorbendo le parole incoraggianti sullo stato di salute dell'economia del governatore della Federal Reserve Jerome Powell, confermate da alcuni dati macroeconomici arrivati ...

Borsa : Europa debole - a Milano - -0 - 3% - bene Fca in vista scissione Magneti Marelli : In aggiunta tra giugno e luglio l'economia americana ha continuato a espandersi, ma a passo 'moderato o modesto'. Milano perde lo 0,35%, Parigi lo 0,52%, Francoforte lo 0,42% e Madrid lo 0,38%. E' in ...

Borsa : Europa contrastata - a Milano focus su Fca in vista scissione Magneti Marelli : Intanto ieri, dal Beige Book della Federal Reserve, e' emerso che l'economia americana continua a crescere. Tuttavia i distretti americano hanno manifestato preoccupazione per i futuri impatti che ...

Fca soffre in Europa nonostante il traino Jeep Boom Psa-Opel : +65% : Fca, in Europa, deve continuare a dire grazie a Jeep. Il marchio americano, di fatto, sostiene costantemente i risultati del gruppo, visto che in giugno è l'unico a presentare un dato positivo, +72,1%,...

Borsa : Europa migliora a meta' seduta - a Milano bene Fca e Ferragamo - giu' Telecom : Sullo sfondo, comunque, rimane da sciogliere il nodo dei dazi, che potrebbe frenare l'andamento dell'economia mondiale. Milano sale dello 0,45%, Parigi dello 0,52% e Francoforte dello 0,21%. E' ben ...

Lieve crescita delle vendite di auto in Europa - Fca trainata da Jeep e Alfa : Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (Acea), le immatricolazioni nella Ue a 28 sono salite leggermente più che tra i Paesi dell’Eurozona e di quelli dell&rsquo...

Borsa : Milano peggiore Europa con Fca : ANSA, - Milano, 21 GIU - Brutta giornata per Piazza Affari, andata peggiorando nel corso della seduta e che ha chiuso, più debole in Europa, con un calo del 2,02% dell'indice Ftse Mib a 21.673 punti e ...

Fca : per Jeep 10 nuovi modelli e in Europa via diesel entro 2022 : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, Jeep è pronta a lanciare 10 modelli di auto nei prossimi cinque anni e ad abbandonare progressivamente i motori diesel in Europa. Lo ha affermato il ...

Mercato auto - boom delle vendite in Europa ad aprile : +9 - 6%. Positive le performance Fca : TORINO - Balzo del Mercato europeo dell'auto nel mese di aprile. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono state 1.348.659, il 9,6% in più dello...

AUTO MERCATO EUROPA/ Ad aprile +9 - 6% nelle vendite. In Fca balzo di Jeep : Il MERCATO AUTO in EUROPA fa segnare un rialzo del 9,6% nel mese di aprile. Fca cresce e in Italia va molto forte Jeep. balzo impressionante di Psa, bene Volkswagen(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:38:00 GMT)