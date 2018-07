Fca | è il primo giorno di Manley | a Torino incontra la squadra 

Fca : POST MARCHIONNE A MANLEY - N.1 JEEP/ Ultime notizie CdA : domani primo test in Borsa per il ‘nuovo’ gruppo : Fca, come cambia il gruppo dopo MARCHIONNE: CdA Ultime notizie, inizia l'era MANLEY, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di JEEP la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:10:00 GMT)

Fca : domani primo appuntamento ufficiale per il neo Ad Manley : Teleborsa, - Sarà la riunione del Gec , il Group Executive Council, l'organismo decisionale di Fca, in programma domani e dopo al Lingotto, il primo appuntamento ufficiale per Mike Manley , nominato ...

Fca : domani il Gec al Lingotto - primo appuntamento per Ad Manley : Milano, 22 lug., askanews, - Sarà la riunione del Gec, il Group Executive Council, l'organismo decisionale di Fca, in programma domani e dopo al Lingotto, il primo appuntamento ufficiale per Mike ...

Fca - primo giugno nuovo piano. Focus su produzione Italia di Jeep - Alfa - Maserati e strategia premium : TORINO - Il giorno della presentazione del nuovo piano industriale di Fca si avvicina: il primo giugno, tra poco più di due settimane, l'amministratore delegato del gruppo, Sergio...