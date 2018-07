Fca : si dimette Altavilla - capo delle attività europee. Il nuovo ad Manley al lavoro a Torino : Alfredo Altavilla, responsabile dell’area Emea per Fca ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dall’azienda. Altavilla era uno dei manager in corsa per la successone di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell’azienda di Mike Manley. ...

Fca e il nuovo Ad : altalena in Borsa : Il titolo a Piazza Affari esordisce con un -4%, poi recupera. Marchionne ricoverato in terapia intensiva a Zurigo. Inizia il nuovo corso aziendale

Fca e il nuovo ad Manley alla prova dei mercati : avvio negativo a Piazza Affari - poi risale : A metà mattinata riduce il calo Fca in Piazza Affari (-2,46%) mentre l’ex amministratore delegato Sergio Marchionne è ricoverato in ospedale a Zurigo e il successore Mike Manley è al lavoro, impegnato con il Gec, l’organismo decisionale del Gruppo, in vista del Cda sui conti trimestrali. Analoga dinamica anche per gli altri titoli della galassia, d...

Fca e il nuovo ad Manley alla prova dei mercati : avvio pesante in Borsa : Roma - avvio pesante per Fca, -4,3% a 15,71 euro, a Piazza Affari nella prima seduta dopo l'avvicendamento tra Sergio Marchionne, ricoverato all'ospedale di Zurigo, e Mike Malley alla guida del Gruppo.

Parte il dopo Marchionne in Fca. Il nuovo ad Manley al lavoro. Elkann ai dipendenti 'eternamente grati a Sergio - il migliore' : Comincia questa mattina con la riunione a Torino dell'organismo decisionale del gruppo Fca il lavoro del nuovo amministratore delegato del gruppo Mike Manley. Marchionne, ricoverato all'ospedale di ...

Fca e il nuovo ad Manley alla prova dei mercati : avvio negativo all’apertura di Piazza Affari : Apertura in rosso per la “galassia” dei titoli Agnelli dopo l’uscita di scena dell’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, a causa delle sue gravi condizioni di salute. Nelle prime fasi delle contrattazioni Fca perde il 3,41%, Cnh Industrial il 3,65%, Exor -3,60% e Ferrari -4,51%....

Fca e il nuovo ad Manley alla prova dei mercati : avvio pesante in Borsa : avvio pesante per Fca (-4,3% a 15,71 euro) a Piazza Affari nella prima seduta dopo l’avvicendamento tra Sergio Marchionne, ricoverato all’ospedale di Zurigo, e Mike Malley alla guida del Gruppo. Non va meglio Ferrari (-5% teorico), alla cui presidenza siede Louis Carey Camilleri e Cnh (-2,54% a 8,59 euro), guidata ora da Suzanne Heywood. Debole anc...

Fca - nuovo A. D. Manley al lavoro. Si prepara a Conference del 25 luglio : Teleborsa, - Si apre già la prima giornata di lavoro per Mike Manley il successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA. Manley è stato nominato da un CdA convocato d'urgenza dal Lingotto sabato 21 ...

Fca - nuovo A. D. Manley al lavoro. Si prepara a Conference del 25 luglio : Si apre già la prima giornata di lavoro per Mike Manley il successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA . Manley è stato nominato da un CdA convocato d'urgenza dal Lingotto sabato 21 luglio. Il ...

Fca : POST MARCHIONNE A MANLEY - N.1 JEEP/ Ultime notizie CdA : domani primo test in Borsa per il ‘nuovo’ gruppo : Fca, come cambia il gruppo dopo MARCHIONNE: CdA Ultime notizie, inizia l'era MANLEY, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di JEEP la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:10:00 GMT)

Marchionne in terapia intensiva - condizioni irreversibili. Il nuovo ceo di Fca Manley già al lavoro : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, ricoverato in terapia intensiva a Zurigo, sono ormai irreversibili per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il nuovo Ceo di Fca, Mike Manley, è già al lavoro per garantire la necessaria continuità al gruppo. John Elkann: Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. È stato il miglior ad che si potesse desiderare...

Fca - Marchionne è in fin di vita : nuovo peggioramento nelle ultime ore - al capezzale i due figli e la compagna : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post...

Fca - nuovo A.d. Manley al lavoro : mercoledì conti secondo trimestre : Il primo appuntamento in agenda, dopo la rivoluzione al vertice, è la riunione a Torino, al Lingotto, del Gec, Group Executive Council,

Fca - Marchionne in gravi condizioni. Il nuovo ad Manley già al lavoro | : L'ormai ex amministratore delegato è ricoverato a Zurigo per complicazioni dopo un intervento chirurgico. Finisce la sua guida dopo 14 anni come ad prima di Fiat e poi di Fca. Cambi al vertice anche ...