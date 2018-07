Fca | dopo lo choc Marchionne il titolo crolla in Borsa | incubo a Piazza Affari

Il futuro di Fca dopo Marchionne : Fca: la casa automobilistica italo-statunitense pronta alle prossime sfide grazie a Marchionne Washington, 23 lug 08:45 - (Agenzia Nova) - La rapida risposta della proprietà di Fca all'inattesa uscita di scena di Marchionne, che doveva guidare il gruppo sino al prossimo anno, è in primo piano sulla

Borsa - scivolano i titoli Fca dopo la fine dell'era Marchionne : Cnh, Exor e Ferrari aprono sotto il 3% Marchionne, la lettera di Elkann ai dipendenti: "Eternamente grati a Sergio"

Fca : pesante in Borsa dopo fine era Marchionne. Male anche Ferrari : Avvio pesante per Fca, -4,3% a 15,71 euro euro, in Piazza Affari nella prima seduta dopo l'avvicendamento tra Sergio Marchionne, ricoverato all'ospedale di Zurigo, e Mike Malley alla guida del Gruppo. ...

Parte il dopo Marchionne in Fca. Il nuovo ad Manley al lavoro. Elkann ai dipendenti 'eternamente grati a Sergio - il migliore' : Comincia questa mattina con la riunione a Torino dell'organismo decisionale del gruppo Fca il lavoro del nuovo amministratore delegato del gruppo Mike Manley. Marchionne, ricoverato all'ospedale di ...

Fca ed Exor - crollo in Borsa dopo la fine dell’era di Marchionne : La galassia Agnelli apre in forte calo all’indomani del cambio al vertice dettato dalle condizioni di salute di Sergio Marchionne ritenute “irreversibili“ dopo un intervento chirurgico. Il manager, ricoverato a Zurigo, non potrà tornare a lavoro e il gruppo, dopo un cda d’urgenza, ha definito la successione ai vertici della società. Alla guida di Fca è stato scelto Mike Manley, responsabile del marchio Jeep. In Ferrari John Elkann da ...

Fca apre in calo a Piazza Affari - -3 - 83% - dopo l'addio di Marchionne : Roma, 23 lug., askanews, - Il titolo di Fca apre le contrattazioni in calo del 3,83%, a 15,78 euro a Piazza Affari nel primo giorno di scambi con Mike Manley alla guida del gruppo, in sostituzione di ...

Test in Borsa oggi per Fca dopo l'improvviso addio di Marchionne : Milano, 23 lug., askanews, - Occhi puntati stamattina in Borsa sui titoli della galassia Fiat dopo l'improvviso addio di Sergio Marchionne alla guida del gruppo per l'aggravarsi delle sue condizioni ...

CdA Fca - dopo Marchionne comincia l'era Manley: ecco come cambiano Fiat - Ferrari e Jeep

Il dopo Marchionne e' Mike Manley - nuovo ad di Fca : Il dopo Marchionne e' Mike Manley, nuovo ad di Fca 22 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Fca - IL DOPO MARCHIONNE : MANLEY E CAMILLERI: Sergio MARCHIONNE, cda d'urgenza in FCA per il suo successore. L'ultima uscita pubblica un mese fa, lo scorso 26 giugno, in occasione della presentazione della Wrangler dei carabinieri

Fca - inizia ufficialmente il dopo Marchionne : l'eredità del manager col maglione e le incognite sul futuro : Teleborsa, - Sergio Marchionne non è più l'amministratore delegato di Fiat Chrysler. Le sue condizioni di salute, che si sono improvvisamente aggravate, non glielo permettono. Nato a Chieti, 66 anni ...

DOPO MARCHIONNE - MANLEY/ Un vuoto che mette nei guai Fca : Mike MANLEY prende il posto di Sergio MARCHIONNE alla guida di Fca. Si tratta di un uomo di prodotto, non di finanza. Impossibile uguagliare il predecessore.

Fca - Manley e Camilleri per dopo Marchionne: Sergio Marchionne, cda d'urgenza in FCA per il suo successore. L'ultima uscita pubblica un mese fa, lo scorso 26 giugno, in occasione della presentazione della Wrangler dei carabinieri

Chiara Appendino sul dopo-Marchionne : 'Manley mantenga legame fra Fca e Torino' : La sindaca M5S: 'Auspico di poter collaborare nell'interesse sia del gruppo che della città, la cui economia è ancora legata all'industria dell'auto'