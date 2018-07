FCA Da Manley e CR7 | le cose giuste che Jaki Elkann ha fatto e deve fare

FCA - Manley è già al lavoro : vertice con i manager al Gec - poi i conti : Com'è nel suo stile, il giorno dopo la rivoluzione al vertice di Fca, il nuovo amministratore delegato Mike Manley è già al lavoro a Torino. Le strategie del gruppo, domani e martedì, saranno sul ...

Marchionne in terapia intensiva - condizioni irreversibili. Il nuovo ceo di FCA Manley già al lavoro : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, ricoverato in terapia intensiva a Zurigo, sono ormai irreversibili per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il nuovo Ceo di Fca, Mike Manley, è già al lavoro per garantire la necessaria continuità al gruppo. John Elkann: Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. È stato il miglior ad che si potesse desiderare...

Battesimo del fuoco per Mike Manley alla guida di FCA : Non c'è tempo per viaggiare a un andatura di crociera, i primi giorni sono subito cruciali per Mike Manley, successore di Sergio Marchionne alla guida di Fca. Il manager britannico si è già messo al lavoro e l'agenda prevede per lunedì e martedì la riunione con i vertici aziendali e per mercoledì la presentazione dei conti trimestrali.Prima di tutto questo, già nelle prime ore della mattinata di ...

FCA : domani primo appuntamento ufficiale per il neo Ad Manley : Teleborsa, - Sarà la riunione del Gec , il Group Executive Council, l'organismo decisionale di Fca, in programma domani e dopo al Lingotto, il primo appuntamento ufficiale per Mike Manley , nominato ...

FCA - nuovo A.d. Manley al lavoro : mercoledì conti secondo trimestre : Il primo appuntamento in agenda, dopo la rivoluzione al vertice, è la riunione a Torino, al Lingotto, del Gec, Group Executive Council,

FCA - Marchionne in gravi condizioni. Il nuovo ad Manley già al lavoro | : L'ormai ex amministratore delegato è ricoverato a Zurigo per complicazioni dopo un intervento chirurgico. Finisce la sua guida dopo 14 anni come ad prima di Fiat e poi di Fca. Cambi al vertice anche ...

Marchionne è grave - Manley alla guida di FCA. Elkann : «Eternamente grati a Sergio» : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono ormai molto gravi per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il responsabile di Jeep Mike Manley nominato nuovo Ceo di Fca; Camilleri a capo di Ferrari. Elkann: «Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. Ora rispettiamo la privacy sua e delle persone che ...