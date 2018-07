FCA - Altavilla lascia il Gruppo. Sue deleghe a Manley

FCA : si dimette Altavilla - capo delle attività europee. I titolo del gruppo di nuovo in rosso : Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, è arrivata da una nota di Fca la conferma ufficiale che alla fine di agosto il responsabile dell’area Emea «Alfredo Altavilla lascerà il gruppo per perseguire altri interessi professionali». Nella nota «l’azienda, nel ringraziarlo per il contributo prestato, gli formula i migliori auguri per il prosegui...

FCA - lascia il reponsabile in Europa Alfredo Altavilla. Deleghe a Manley : IL PROFILO DI ALTAVILLA Cinquantaquattro anni, nato a Taranto, laurea in Economia all'università di Milano, è entrato nel 1990 in Fiat Auto, occupandosi di pianificazione strategica e sviluppo ...

FCA - si dimette Altavilla braccio destro di Marchionne : titoli ancora giù : Laureato alla Cattolica di Milano in Economia e commercio, con la tesi "Il modello del ciclo di vita applicato al settore automobilistico: il caso Uno", Altavilla ha guidato l'ufficio di ...

