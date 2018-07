Fauna selvatica | Berardinetti | “azioni condivise per arginare il fenomeno”

Cosenza : il 26 giugno il convegno Arpacal e Asp sul monitoraggio della Fauna selvatica : Si terrà domani, 26 giugno a partire dalle ore 16, nella sala convegni del RiMuseum di Rende (CS), il seminario per la presentazione dei risultati del monitoraggio sanitario/ambientale sulla fauna selvatica della provincia di Cosenza nelle annualità 2014/2017. Il monitoraggio – che ha visto coinvolti l’Azienda Sanitaria di Cosenza, il Dipartimento di Cosenza dell’Arpacal, l’Università della Calabria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ...

Animali - Abruzzo : insediato il tavolo tecnico per la lotta ai cinghiali e alla Fauna selvatica : “Occorre strutturare percorsi condivisi che consentano di mettere in campo metodologie di intervento efficaci e risolutive sia all’interno delle aree protette che nel resto del territorio regionale”. Con queste parole l’assessore ai Parchi e alle riserve Lorenzo Berardinetti ha insediato a L’Aquila, il tavolo tecnico regionale per la protezione delle colture e degli allevamenti dalla fauna selvatica per una ...

Fauna selvatica : in Liguria nuova normativa per rispondere alle richieste del settore agricolo : “Dopo l’impugnazione del governo abbiamo fatto una nuova legge sfruttando quanto avviene all’interno dei parchi e delle aree protette dove paradossalmente le operazioni con i coadiutori si possono svolgere per il contenimento di cinghiali. Abbiamo poi dovuto approvare una serie di regolamenti sui nuovi corsi che si sono svolti in queste settimane per centinaia di operatori a disposizione e speriamo quindi di essere operativi a ...

Nuova legge sulla caccia - Confagricoltura Asti : “Ottimo risultato - ma ora subito al lavoro per cercare di arginare la Fauna selvatica” : Soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti per la Nuova legge regionale sulla caccia che martedì 12 giugno è stata approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte. Una legge innovativa, che coniuga la tutela della fauna con l’attività venatoria aggiornandola ai nuovi scenari che si sono determinati con il proliferare della fauna selvatica dannosa non solo alle coltivazioni, ma anche all’incolumità dei cittadini, come nel caso di cinghiali e ...

Emilia-Romagna - danni della Fauna selvatica : assessore - “siamo al fianco degli agricoltori” : “Siamo al fianco degli agricoltori anche nella difesa dei loro raccolti, perché sappiamo che corvidi e storni possono causare, in alcune zone, significativi danni soprattutto in questo periodo dell’anno. Proprio per questo abbiamo dato il via al piano regionale di controllo per gli storni e a quello dei corvidi, dando la possibilità di intervenire, oltre che agli operatori autorizzati, agli stessi agricoltori dotati di licenza di ...

Cronaca locale : storie di ordinaria crudeltà sulla Fauna selvatica - : Quattro storie relegate alle ultime pagine della Cronaca locale , magari lette distrattamente sogghignando 'addirittura un articolo per qualche animale morto!'. E invece simbolo di una cultura ancora ...

Fauna selvatica - l'assessore Mai : "Contributo essenziale dei volontari per fare fronte ai tagli degli ultimi governi" : "Siamo ben consapevoli del ruolo essenziale svolto dai volontari nelle operazioni di soccorso e recupero della Fauna selvatica ferita o in difficoltà, ancora più prezioso alla luce dei continui e ...