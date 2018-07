Fassina | mi rivolgo a prefetto Roma dopo episodi razzisti e omofobi

romadailynews

: @LeonardoCaciopp @Marcozanni86 Hai visto che Giacchè non risponde alle domande e nicchia se gli dico che si DEVE fa… - Maldoror969 : @LeonardoCaciopp @Marcozanni86 Hai visto che Giacchè non risponde alle domande e nicchia se gli dico che si DEVE fa… -

(Di lunedì 23 luglio 2018)– “Il graveo che si e’ verificato ai danni di una bambina rom qualche giorno fa su viale Togliatti e l’acuirsi di tensioni in citta’, in particolare nei quartieri periferici, mi portano rivolgermi a lei”. E’ quanto scrive Stefano, consigliere capitolino di Sinistra per, in una lettera aldi, Paola Basilone. “Nonostante l’intenso lavoro suo e delle istituzioni competenti, i sempre piu’ frequentia sfondo razzista e omofobo preoccupano e richiedono ancora maggior impegno a chi ha responsabilita’ politiche. Spero di poterla incontrare al piu’ presto”, conclude. L'articolo: miproviene daDailyNews.