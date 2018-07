Facebook studia un satellite per connettere il mondo

Facebook studia il movimento degli occhi. Zuckerberg vuole le nostre emozioni : Mercoledì 13 giugno la rivista americana Fortune ha rivelato in esclusiva mondiale il documento di 229 pagine consegnato da Facebook al Congresso americano in cui il colosso digitale argomenta la propria difesa, punto per punto, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. I magazine di tecnologia in tutto il mondo hanno minuziosamente analizzato il documento e fatto emergere che, tra le tante risposte consegnate al Senato (per la precisione a ...