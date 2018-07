Faccio politica in barca | parla il deputato 5S con il record di assenze

ANDREA MURA (M5S) ASSENTEISTA? "Faccio politica IN BARCA"/ Ultime notizie - ironia e rabbia sui social : ANDREA MURA M5S: “Assente in aula? Faccio POLITICA in barca”. Il 96% delle volte, il deputato dei pentastellati, non è stato presente a Montecitorio, ma lui si giustifica così(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:08:00 GMT)

Sardegna - assente in aula? Il deputato M5s velista : 'Faccio politica dalla barca' : 'Capisco l'incredulità, ma io l'ho detto fin dall'inizio al Movimento che non volevo fare il parlamentare ma il testimonial per salvare gli oceani dalla plastica su difende Mura'. A novembre sarò ...

Deputato grillino assente il 96% delle volte e se ne vanta : 'Faccio politica in barca' : Andrea Mura, attivista del Movimento 5 Stelle eletto Deputato alle ultime elezioni politiche, in questi primi mesi di legislatura è risultato essere assente da Montecitorio ben il 96% delle volte che ci sono state attività parlamentari. L'onorevole Mura si difende dicendo che fin dall'inizio ha annunciato di non voler fare il parlamentare, preferisce essere un testimonial per salvare gli oceani. Il problema sorge, però, dal momento che ...

ANDREA MURA (M5S) ASSENTEISTA? "Faccio politica IN BARCA"/ Ultime notizie - Cappellacci chiede le dimissioni : ANDREA MURA M5S: “Assente in aula? Faccio POLITICA in barca”. Il 96% delle volte, il deputato dei pentastellati, non è stato presente a Montecitorio, ma lui si giustifica così(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:21:00 GMT)

M5S : Mura - io assente in Aula? Faccio politica in barca : "L'attività politica non si svolge solo in Parlamento, si può svolgere anche su una barca . Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe ...

Andrea Mura (M5S) : «Io assente in Aula? Faccio politica in barca» : Il grillino ha il 96 per cento delle assenze. In un’intervista a La Nuova Sardegna: «Ho detto da subito che non volevo fare il parlamentare, ma il testimonial del Movimento per salvare gli oceani dalla plastica»

Andrea Mura M5S/ “Assente in aula? Faccio politica in barca”. Il 96% delle volte non presente a Montecitorio : Andrea Mura M5S: “Assente in aula? Faccio politica in barca”. Il 96% delle volte, il deputato dei pentastellati, non è stato presente a Montecitorio, ma lui si giustifica così(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:56:00 GMT)

M5S - l'on. Mura recordman di assenze si difende : 'Faccio politica in barca' : Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo. Mentre i comuni cittadini per ricevere uno stipendio devono andare a lavoro per Mura la logica per cui lo Stato ti paga e tu devi ...

Andrea Mura - il grillino assenteista : "Faccio politica in barca" : Ha il 96% delle assenze i parlamento. E se ne vanta pure. Andrea Mura, velista di professione nonché deputato del Movimento 5 Stelle, si è infatti inventato la figura del "deputato testimonial". A Roma va solo una volta durante la settimana mentre per il resto del tempo, come ha ammesso lui stesso in una intervista alla Nuova Sardegna, "fa politica in barca".A puntare il dito contro Mura è stato il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci che ...

Andrea Mura - M5S - : «Io assente in Aula? Faccio politica in barca» : Mura, skipper dell'open 50 «Vento di Sardegna» e uno dei componente del team de «Il Moro di Venezia» nel 1989, con il quale ha vinto due campionati del mondo e una Louis Vuitton Cup, era uno dei nove ...

Boeri : 'Non Faccio politica e non lascio'. FI e Pd : no iter veloce per dl dignità : Ho un mandato, e lo porto a termine...": così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un colloquio con Repubblica in cui è tornato sulle polemiche con il governo."Accusarmi di fare politica e' una ...

Boeri : Non Faccio politica e non lascio. FI e Pd : no iter veloce per dl dignità : Ho un mandato, e lo porto a termine...": così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un colloquio con Repubblica in cui è tornato sulle polemiche con il governo."Accusarmi di fare politica e' una ...

Dl dignità - Boeri : 'Non Faccio politica - dico ciò che penso' : Ho un mandato, e lo porto a termine...": così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un colloquio con Repubblica in cui è tornato sulle polemiche con il governo."Accusarmi di fare politica e' una ...

Inps - Boeri : 'Non Faccio politica - dico ciò che penso' : Ho un mandato, e lo porto a termine...": così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un colloquio con Repubblica in cui è tornato sulle polemiche con il governo."Accusarmi di fare politica e' una ...