Fabio Colloricchio coi capelli blu Foto | il look estremo dell' ex di Uomini e Donne non

Temptation Island Vip - Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato tra le coppie? : Non si fermano le indiscrezioni riguardanti la prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip dell'omonimo programma di Canale 5, prodotto da Maria De Filippi, che verrà condotto da Simona Ventura e che andrà in onda a settembre.L'ultimo rumor in ordine di tempo riguarda un'altra coppia nata all'interno dello studio di Uomini e Donne: stiamo parlando di Fabio Colloricchio, ex tronista e corteggiatore del programma condotto da ...