F1 | Zetsche scioccato dalle condizioni di Marchionne | “l’avevo sentito al telefono dopo

(Di lunedì 23 luglio 2018) L’ad Daimler AG ha parlato delledi salute di Sergio, svelando di averlotelefonicamentel’operazione alla spalla La situazione clinica dipreoccupa e non poco non solo la Ferrari, ma anche gli avversari della Mercedes. Nel corso del week-end di Hockenheim infatti Dieter, amministratore delegato Daimler AG, ha espresso il proprio dolore per le notizie pervenutegli circa ledi salute dell’ex presidente Ferrari. Photo4/LaPresse Un fulmine a ciel sereno, che ha sorpreso il dirigente tedesco: “avevoSergio qualche tempo fa,l’intervento, e sembrava fosse andato tutto bene. Leggere il comunicato di John Elkann sul suo stato di salute mi ha. Sono molto addolorato. Conho sempre avuto un ottimo rapporto di stima e di amicizia che va al di là delle realtà industriali. ...