F1 | Vettel e l’ordine di scuderia | “eravamo su due strategie diverse Budapest? Non devo

sportfair

: @AlexMarinuzzi91 @Delitto088 @SkySportF1 Bottas ha avuto la chance perché aveva il passo per superarlo e proprio pe… - GiaZag : @AlexMarinuzzi91 @Delitto088 @SkySportF1 Bottas ha avuto la chance perché aveva il passo per superarlo e proprio pe… - ermeneros : @only_luisss Era più lento di Vettel doveva farlo passare subito, colpa anche del box che ha aspettato troppo a dar… - Monternativo : Vedere persone che insultano la #Ferrari per l’ordine dato a #Raikkonen per lasciare la posizione a #Vettel è davve… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Deluso e amareggiato per l’epilogo del Gp di Germania, il pilota tedesco si sofferma sull’ordine die sulla prossima gara diL’intenzione è quella di dimenticare in fretta il Gp di Germania, concentrandosi principalmente sulla prossima gara in Ungheria, l’ultima prima del summer break. Photo4/LaPresse Sebastianha intenzione di recuperare parte del gap accumulato da Hamilton ad Hockenheim, ricucendo quel -17 che pesa come un macigno sulla testa del tedesco. Una gara dominata fino a quel maledetto 52° giro, quando la pioggia e una sua leggerezza hanno cancellato un week-end fin lì perfetto. “Sono deluso, voglio già pensare alla prossima gara in Ungheria” le parole sconsolate del tedesco. “Però non andrò lì con la voglia di provare quanto valgo, perché ho già dimostrato tanto e molte volte nella mia carriera. Eravamo ...