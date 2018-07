F1 | Tronchetti Provera consola Vettel | “errore importante | ma con questa Ferrari il

Inter - Tronchetti Provera : "La squadra può far bene. Ronaldo? Farebbe bene al movimento" : L'amministratore delegato di Pirelli sulla prossima stagione: "Abbiamo rinforzato i reparti principali"

Inter - Tronchetti Provera : 'Icardi-Higuain sono due grandi' : 'L'ipotesi scambio Higuaìn e soldi per Icardi? Lasciamo che decidano Inter e Juventus. Qualunque cosa può essere usata in un negoziato. Non mi pronuncio, posso solo dire che sono due grandi giocatori'.

Tronchetti Provera : “spero Icardi resti - all’Inter servono top player” : “Icardi è una bandiera dell’Inter, il capitano, un grandissimo campione: spero che alla fine la società trovi un accordo e che vada tutto nella giusta direzione“. E’ l’auspicio dell’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, sulla permanenza in nerazzurro dell’attaccante argentino. “Ho sempre considerato che i campioni devono esserci nelle squadre, il pubblico vuole il gioco di grande qualità e l’atmosfera giusta -prosegue ...

Tronchetti Provera e l'Inter : "Icardi? Penso resterà" : Un uomo carismatico che ha inventato questo mondo. Adesso siamo entrati in una fase diversa. Ma la leadership attuale sta tracciando la sua strada'. Dal nostro inviato Luigi Perna

Tronchetti Provera : «Con l’Inter in Champions ci sarà un upgrade della sponsorship» : Il numero uno di Pirelli ha parlato del ritorno dell'Inter in Champions League, spiegando che la sponsorship vedrà un upgrade a seguito dei risultati sportivi. L'articolo Tronchetti Provera: «Con l’Inter in Champions ci sarà un upgrade della sponsorship» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.