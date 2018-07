F1 – Nessuna sanzione per Hamilton | la rivelazione di Whiting | “il precedente di

sportfair

: RT @Sport_Mediaset: +++ Formula 1, Gp Germania: nessuna sanzione per Hamilton. Confermato il successo del pilota Mercedes +++ - filippo898 : RT @Sport_Mediaset: +++ Formula 1, Gp Germania: nessuna sanzione per Hamilton. Confermato il successo del pilota Mercedes +++ - RobertaFazio7 : RT @Sport_Mediaset: +++ Formula 1, Gp Germania: nessuna sanzione per Hamilton. Confermato il successo del pilota Mercedes +++ - carmine_panaia : @JBurtler @angelomangiante @SkySport Al momento non ha nessuna sanzione. -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il direttore di gara è intervenuto per spiegare cosa abbia spinto i commissari a non prendere alcuna decisione nei confronti diUn’ora e mezza per decidere, tanto è trascorso dalla convocazione difino alla decisione finale. I commissari di gara hanno voluto vederci chiaro sul comportamento di, colpevole di aver attraversato la linea che delimita la pit-lane dalla pista. Photo4/LaPresse Un’infrazione che, da regolamento, comporta cinque secondi di penalità, unaevitata dal britannico riuscito a difendere la vittoria ottenuta in Germania. Sulla questione è intervenuto Charlie, che ha spiegato i motivi della decisione: “ci vuole un po’ di tempo per essere certi che, se si ha intenzione di convocare una squadra, ci sia una buona ragione. Volevamo aspettare dopo la gara per dare un’occhiata, perché ci stavamo avvicinando ...