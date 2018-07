F1 – Marchionne e quel progetto da sogno | l’ex presidente Ferrari stava lavorando per un

sportfair

: L’Italia è quel paese che riesce a parlare male del più grande manager vivente italiano che ha salvato la faccia de… - frafacchinetti : L’Italia è quel paese che riesce a parlare male del più grande manager vivente italiano che ha salvato la faccia de… - gabrieligm : Marchionne ha potuto fare quel che ha fatto, trasformando un’azienda decotta in un successo, perché ha tagliato il… - biba_55 : RT @chiadegli: «Perché la laurea in filosofia?» «L’ho fatto semplicemente perché, in quel momento, era una cosa importante per me. E delle… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Non solo l’Alfa Romeo: Sergioper un altro grande ritorno in F1 E’ ricoverato in Svizzera in ‘condizioni irreversibili’, Sergio. Una notizia che negli ultimi giorni ha creato lo scompiglio nel mondo delle auto e della F1. John Elkann ha convocato una riunione d’urgenza dei Cda, due giorni fa, a Torino, per sostituireche “non tornerà più al lavoro”, probabilmente già a conoscenza delle condizioni critiche dell’ex ad FCA. Tante le idee e i progetti di, realizzati e in fase di lavorazione: dopo aver riportato l’Alfa Romeo in F1, l’exaveva in mente un altro importante ritorno. Sembra infatti cheavesse già contattato i vertici Haas per un accoppiamento col marchio Maserati, allargando così la presenza del suo Gruppo a tre team, ...