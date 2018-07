F1 | il Gp di Miami non si correrà nella prossima stagione Appuntamento al 2020

oasport

(Di lunedì 23 luglio 2018)non ci sarà un Gran Premio di Formula Uno a. La volontà di Liberty Media di portare il Circuscittà della Florida dovrà essere rimandata al, come annunciato dal direttore delle operazioni commerciali Sean Bratches. Queste le sue parole riportate dall’Ansa: “I tempi sono troppo stretti per fare in modo che si possa cominciare già l’anno prossimo e i colloqui in corso si sono fatti complicati. Noi vogliamo che tutto sia al meglio, quindi è preferibile attendere per poter poi offrire il top”. Un’operazione che fa parte di un progetto più ampio da parte di Liberty Media per rendere più popolare il brand F1 in America e che è stata già avvallata dal sindaco diFrancis Suarez e dal magnate Stephens Ross, proprietario deiDolphisn dell’Nfl. Sembra quindi che un accordo verrà comunque trovato, ma bisognerà rimandare l’...