F1 - GP Ungheria 2018 : programma - orari e tv. Si gareggia tra una settimana : Neanche il tempo di respirare che è subito tempo del GP d’Ungheria nel prossimo weekend (27-29 luglio), dodicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Hungaroring il Circus si esibirà per l’ultimo spettacolo prima della sosta estiva. La Ferrari, su una pista amica guardando ai riscontri dell’anno passato, vorrà far valere la propria forza nell’eterno confronto con le Mercedes. Lewis Hamilton, ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Ungheria. Programma - orari e tv : Adesso non si può più sbagliare: dopo il terzo posto nel girone, l’Italia si appresta a vivere la fase ad eliminazione diretta degli Europei di Pallanuoto femminile. Avversaria ai quarti di finale delle ragazze del CT Fabio Conti sarà l’Ungheria, che ha perso con la Spagna ma ha battuto la Russia, chiudendo seconda nell’altro raggruppamento. La sfida si terrà domani alle ore 18.30. La trasmissione tv della gara sarà affidata a ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : l’Italia sfida l’Ungheria ai quarti. Data - programma - orario e tv : Sarà l’Ungheria l’avversaria nei quarti di finale del Setterosa agli Europei 2018 di Pallanuoto femminile a Barcellona (Spagna). Le azzurre, terze nel proprio girone, affronteranno la seconda dell’altro raggruppamento, le magiare per l’appunto, in una sfida affascinante aperta ad ogni risultato. Ne vedremo delle belle. La trasmissione tv della gara sarà affiData a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della quarta giornata. L’Ungheria sorprende la Russia : Va in archivio la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla vittoria dell’Italia, si registra la vittoria di misura dell’Ungheria sulla Russia, che complica i calcoli nel Girone B. Insomma bisognerà guardare tutte le partite di sabato 21 per conoscere perfettamente la griglia dei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Israele-Grecia 2-16 Italia-Croazia 24-3 Olanda-Francia ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria 12-5 - le pagelle del Settebello : Un dominio addirittura inaspettato: il Settebello non si ferma più e distrugge nel secondo incontro dei gironi preliminari degli Europei di Pallanuoto l’Ungheria per 12-5, ipotecando praticamente la prima piazza nel raggruppamento. Andiamo a rivivere questo emozionante match con le pagelle dei protagonisti azzurri. Italia Del Lungo, voto 8: una vera e propria certezza. Ha iniziato questo Europeo in modo formidabile, non passa nulla alle ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Ungheria-Italia 5-12. Le voci dei protagonisti di un successo storico : L’Italia ha annichilito l’Ungheria per 12-5 nella seconda gara della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona: per il Settebello ora il primo posto, con annesso passaggio diretto ai quarti di finale, e con due giorni di riposo in più rispetto alle squadre che arriveranno seconde e terze, sarà soltanto una formalità. A fine gara il CT Sandro Campagna ha dichiarato al sito federale: “Per la prima volta in ...

Pallanuoto - Europei 2018 : SETTEBELLISSIMO! Ungheria asfaltata 12-5 - dominio totale! Si vola ai quarti di finale! : Il Settebello ipoteca il passaggio diretto ai quarti degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona annichilendo l’Ungheria nello scontro che sulla carta valeva il primato nel Girone A della rassegna continentale. L’Italia infatti batte i magiari con un nettissimo 12-5 in una sfida dominata sin dall’inizio. Basterà, nell’ultima sfida del raggruppamento, non perdere contro la modesta Georgia: si tratta, più che altro, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia e Ungheria si sfidano per il primato del Girone A : Un palmares da invidiare, le due nazionali che hanno fatto la storia di questo sport: dodici ori olimpici (9 magiari, 3 Italiani), 6 ori mondiali (tre a testa), quindici titoli Europei (12 ungheresi, 3 Italiani). Sfida di lusso per il primato del Girone A degli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona: alla Picornell si affrontano stasera alle 20.30 Italia ed Ungheria, la vincente sarà con ogni probabilità la compagine che si ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria. Orario d’inizio e come vederla in tv : Anche per il Settebello è arrivato il momento della verità: agli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona, domani, mercoledì 18 luglio, sarà la volta di Ungheria-Italia. La sfida, in programma alle ore 20.30, designerà la squadra che vincerà il Gruppo A, posizione che assicura il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concedendo due giorni di riposo in più e portando così ad evitare le prime degli altri ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Sandro Campagna commenta l’esordio. “Un buon punto di partenza - ma ora attenzione all’Ungheria” : Sandro Campagna è soddisfatto del debutto del Settebello, che ha cominciato gli Europei battendo nettamente la Germania. “Non è stata una partita facile, perché loro l’hanno messa sul piano fisico“, ha dichiarato il CT, parole riportate dall’Ufficio Stampa della FIN. “Abbiamo avuto una grande forza mentale. Non faccio proclami ma è un buon punto di partenza. Questi ragazzi meritano di essere protagonisti in questa ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Germania. Inizio soft prima della sfida all’Ungheria : Si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di Pallanuoto: scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del girone di qualificazione alla Super Final di Europa Cup, azzurri ...

Pallanuoto - Europei 2018 : le avversarie del girone dell’Italia. Ungheria sulla strada per il primo posto : Un cammino tutt’altro che semplice nella prima fase degli Europei 2018 di Barcellona (Spagna) per quanto riguarda il Settebello. Gli azzurri, non apparsi in gran spolvero in questa prima parte di stagione, si presentano all’appuntamento più importante di quest’anno per giocarsi le chance di medaglia: fondamentale sarà partire già bene nel raggruppamento preliminare per evitare insidie pericolose con il passare del torneo. La ...

Pallanuoto - Super Final World League 2018 : il Montenegro beffa l’Ungheria in finale - trionfo dei magiari : Brutta beffa per l’Ungheria alla Duna Arena, in casa, per quanto riguarda la Super Final di World League di Pallanuoto maschile 2018: i magiari sono stati sconfitti nell’atto conclusivo dal Montenegro per 13-11 ai tiri di rigore. Secondo trionfo nella manifestazione da quando è indipendente per il Montenegro (erano già riusciti nell’impresa nel 2009), grandissima settimana chiusa con la ciliegina sulla torta dello scalpo ai ...