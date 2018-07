F1 | GP Germania 2018 | perché Lewis Hamilton non è stato penalizzato? La spiegazione della

Ascolti TV | Domenica 22 luglio 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 12.7% - Poldark 8%. Il Gp di Germania al 7.1% su TV8 : Hamilton vince il Gp di Germania Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.121.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.269.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Il Gioco del tradimento ha catturato l’attenzione di 1.328.000 spettatori (7.6%). Su Italia 1 Come ti rovino le Vacanze ha intrattenuto 1.181.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Dick & Jane – ...

Video Formula 1/ Highlights e classifica piloti e costruttori dopo il Gp di Germania 2018 (Hockenheim) : Video Formula 1: Highlights del Gran Premio di Germania 2018 vinto da Hamilton. Ecco come cambiano le classifiche del mondiale F1 costruttori e piloti dopo Hockenheim. (Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 03:01:00 GMT)

Diretta Live Formula 1/ Gara - mea culpa di Vettel : "Ho sbagliato la frenata" (Gp Germania 2018) : Diretta Formula 1 F1 Gara Live Gp Germania 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima Gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:40:00 GMT)

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton graziato - nessuna penalità per il britannico : Much Ado About Nothing: Lewis Hamilton, messo sotto investigazione al termine del GP di Germania, che ha vinto, se la cava con una lavata di capo nonostante una palese infrazione che poteva portare ad una penalizzazione. L’inglese, nel corso del 53° giro, aveva imboccato la corsia dei box per poi rientrare in pista attraversando la linea bianca e l’erba. Poco dopo le 18.00 era giunta la convocazione della FIA in direzione gara per ...

Formula 1 - GP Germania 2018 : Vettel a muro. Hamilton vince e torna leader - reprimenda dopo l'investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:35 22 lug 18:20 22 lug LEWIS Hamilton SOTTO INVESTIGAZIONE : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane ...

F1 - GP Germania 2018 : la vittoria di Lewis Hamilton è sotto investigazione. Inglese sub-judice : Il GP di Germania 2018 di F1 non finisce mai. Dopo aver vinto una gara incredibile ad Hockenheim, ora Lewis Hamilton potrebbe vedersi privato il successo a tavolino. Il britannico della Mercedes è infatti sotto investigazione da parte dei commissari per aver attraversato la linea bianca che separa l’ingresso ai box dalla pista. In quel frangente il team aveva richiamato il quattro volte campione del mondo per il cambio gomme, tuttavia ...

F1 Gp Germania 2018 - le pagelle di Leo Turrini : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Germania 2018, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Grande rimonta dell'inglese della Mercedes che era scattato dalla 14esima posizione. Sul ...

Formula 1 - GP di Germania 2018 : Vettel a muro. Hamilton vince e torna leader - ma è sotto investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:20 22 lug LEWIS Hamilton sotto investigazione : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane dalla pista. Una ...

F1 - le pagelle del GP Germania 2018 : Vettel insufficiente - Hamilton sontuoso - Raikkonen solido : Andiamo a scoprire le pagelle del GP di Germania 2018, una gara ricca di colpi di scena che ha premiato Lewis Hamilton ed ha visto l’incredibile ritiro di Sebastian Vettel: pagelle GP Germania 2018 F1 Sebastian Vettel 2: Doveva essere il suo GP. La partenza ottima dalla pole e la gestione della corsa lasciavano presagire un trionfo ed invece è stato un disastro. Al 52° giro l’errore che non ti aspetti: un’uscita di strada ...

Lewis Hamilton - GP Germania 2018 : “Ho realizzato il mio sogno in pista. Avevo una macchina fantastica” : Lewis Hamilton vince un incredibile GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno, pur partendo dalla quattordicesima piazza. Una vittoria incredibile condizionata dall’intervento della pioggia e da un errore inaspettato del grande rivale Sebastian Vettel (Ferrari), quando il tedesco era in testa. Da par suo il britannico è stato semplicemente perfetto, ottenendo il quarto successo sul suolo tedesco e tornando in vetta ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Mercedes si riprende la vetta con la doppietta in Germania : La doppietta della Mercedes nel GP di Hockenheim (Germania) vale alle Frecce d’Argento il ritorno in vetta alla graduatoria del Mondiale 2018 dei costruttori. La Mercedes è in testa con 310 punti, 8 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari che porta a casa solo il terzo posto di Kimi Raikkonen e deve fare i conti con il ritiro di Sebastian Vettel, fuori per un errore quando era in testa. Classifica Mondiale costruttori 2018 FORMULA ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Ho commesso un piccolo errore - che diventa enorme pensando al campionato” : Sebastian Vettel è scuro in volto, scurissimo, al termine del Gran Premio di Germania 2018 di F1. Il tedesco aveva in mano una vittoria di importanza capitale, sia per lui, dato che si correva in casa sua, ed a Hockenheim dove non aveva mai vinto, sia per il campionato, dato che avrebbe allungato ulteriormente su Lewis Hamilton. L’errore del giro numero 52, con la Ferrari che finisce nelle protezioni di curva 12, rischia di diventare ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton conquista la vetta della graduatoria davanti a Sebastian Vettel dopo il GP di Germania : Lewis Hamilton si prende la vetta della graduatoria iridata dei piloti dopo l’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Germania. Il britannico, vincendo una gara incredibile ed approfittando dell’errore di Sebastian Vettel, si porta in vetta alla Classifica con 17 lunghezze di vantaggio sul teutonico della Ferrari. Un brutto colpo per lui nell’appuntamento di casa. Classifica Mondiale 2018 ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “La pioggia ha cambiato tutto. Sono deluso” : Terzo posto per Kimi Raikkonen nel GP di Germania. È stata una gara pazzesca, stravolta dalla pioggia che nella seconda parte è diventata protagonista. Il finlandese, che in precedenza aveva dovuto cedere la posizione a Sebastian Vettel, è riuscito comunque a portare la Ferrari sul podio. “Ci Sono delle regole chiare, ma la situazione non era del tutto limpida in quel momento. Avevo velocità ma la mia strategia era quella delle due ...