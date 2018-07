F1 Germania | Bottas | «Non avrebbe avuto senso ingaggiare una lotta con Hamilton»

F1 Germania - Bottas : «Non lottare con Hamilton - una decisione sensata» : ROMA - Valtteri Bottas ha completato la doppietta Mercedes in Germania, chiudendo al secondo posto dietro a Hamilton, dopo l'errore di Vettel. Sull'ordine di scuderia che gli ha impedito di lottare ...

F1 – Si spengono i semafori ad Hockenheim : Vettel si difende da Bottas - ecco la partenza del Gp di Germania [VIDEO] : Cuore in gola e adrenalina che sale, si spengono i semafori ad Hockenheim: ecco la partenza del Gran Premio di Germania Non si scherza più, il Gp di Germania è arrivato e non c’è più tempo da perdere. Gli errori sono banditi, la concentrazione sale così come l’adrenalina, che pulsa in corpo come un martello pneumatico. Sebastian Vettel parte dalla pole position, la cinquantacinquesima in carriera, una delle più belle perché ...

Germania : Vettel in pole davanti a Bottas e Raikkonen. Hamilton out : Si prevedeva tempesta per queste qualifiche in Germania, che si è materializzata non sotto forma di pioggia ma di colpi di scena. In pole, Sebastian Vettel, la seconda nel GP di casa e la 55° in carriera, davanti a Valtteri Bottas e a Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton fuori dai giochi al termine del Q1 […] L'articolo Germania: Vettel in pole davanti a Bottas e Raikkonen. Hamilton out sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Valtteri Bottas - GP Germania 2018 : “Soddisfatto del mio giro. Domani in gara lotteremo con la Ferrari” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo posto delle qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel: “Ho fatto un bel giro, non penso che avrei potuto fare molto meglio. La SF71H era semplicemente più veloce. Domani comunque, partendo dalla seconda piazza, possiamo attaccare in partenza e cercare di conquistare la vetta. Sul passo siamo vicini alla Rossa ...

F1 – Vettel da urlo a casa sua! In Germania Seb beffa Bottas : sua la pole di Hockenheim : Sebastian Vettel in pole position davanti al suo pubblico ad Hockenheim: il tedesco della Ferrari beffa Bottas inQ3 Un sabato incredibile, oggi ad Hockenheim: dopo le terze libere di questa mattina, sotto la pioggia, i piloti della F1 sono tornati in pista per le qualifiche del Gp di Germania. In Q1 subito un clamoroso colpo di scena: un problema alla monoposto di Lewis Hamilton ha costretto il britannico a dire addio alle qualifiche ad ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim notizie buone perché la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, ma anche meno buone perché la sua vettura ha messo in mostra problemi ...