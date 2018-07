F1 – Due pesi e due misure - Hamilton graziato dai commissari : Raikkonen nel 2016 fu penalizzato per la stessa infrazione [FOTO] : Nel 2016 Kimi Raikkonen aveva ricevuto una penalità di cinque secondi per aver commesso la stessa irregolarità di Hamilton, un trattamento completamente diverso rispetto a quello tenuto dai commissari per il britannico Due pesi e due misure, è questo il comportamento tenuto dalla FIA nell’analizzare due situazioni completamente identiche tra di loro. Il taglio della linea bianca commesso da Hamilton nel corso del Gp di Germania ha ...

Tour de France 2018 - Nibali su Froome : "Due pesi e due misure" : "Ho vissuto il caso Ulissi: ci dicano le motivazioni" Tour de France 2018, le tappe da non perdere. Quali, e quando, sono Tour de France 2018, oggi prima tappa. Orari tv, percorso e favoriti

Vincenzo Nibali : “La sentenza Froome? Non mi ha entusiasmato. Due pesi e due misure - Ulissi condannato e lui… Sto benissimo per il Tour” : Vincenzo Nibali inizia a tutti gli effetti il suo Tour de France: domani sarà in sella per affrontare la prima tappa in Vandea e incominciare la caccia verso la maglia gialla, col sogno di bissare l’apoteosi del 2014. Il capitano del Bahrain Merida è parso particolarmente motivato e sereno nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza della Grande Boucle. Lo Squalo ha parlato in merito al caso Froome: “La sentenza non mi ha ...

Boxe : Randazzo-Demario - i Due pesi superleggeri a confronto : Un incontro da non perdere quello all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947 tra Luciano Randazzo e Nicolas Demario Il 13 luglio, ad Alessandria, il peso superleggero Luciano Randazzo (25 anni, 11 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi) sfiderà l’argentino Nicolas Demario (24 anni, 8-2-2) sulla distanza delle 8 riprese. La manifestazione si svolgerà all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947 e sarà organizzata dalla Opi Since 82 di ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : tra i -94 kg Abdalla oro nello strappo - Iakovidis si impone nello slancio. Due sesti posti per Curcuruto : Con le finali della categoria -94 kg maschili si sono concluse le gare con italiani nel programma di pesistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, Matteo Curcuruto ha provato a chiudere in bellezza questa rassegna per la nazionale tricolore ma non è riuscito a fare meglio di due sesti posti nelle gare odierne, in cui l’egiziano Ragab Abdalla ha vinto nello strappo mentre il greco Theodoros Iakovidis ha conquistato l’oro nello slancio. ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : doppio pesi leggeri in semifinale - Due senza e singolo maschile eliminati : Terminata la sessione pomeridiana della prima giornata di gare della Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz (Austria). Tra ripescaggi e quarti, passano in semifinale altri due equipaggi, mentre altrettanti vengono eliminati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della sessione pomeridiana. Nel doppio pesi leggeri l’Italia approda in semifinale sia al maschile che al femminile. La coppia formata da Alfonso Scalzone e Gabriel Soares ha vinto ...