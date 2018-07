Export : Intesa Spaolo - distretti Triveneto a +2 - 7 % sopra media nazionale in primo trimestre : Padova, 23 lug. (AdnKronos) – Miglior primo trimestre di sempre per i distretti veneti che con 6,3 mld di euro hanno superato del 17% i valori dell’Export dello stesso periodo del 2008. Nove distretti veneti tra i primi 30 in Italia per crescita dell’Export. I distretti del Friuli VG hanno raggiunto 815,8 milioni di euro di Export, di cui oltre 300 mln della Filiera del Mobile. Il trimestre si è chiuso in crescita ...

Export : Intesa Spaolo - distretti Triveneto a +2 - 7 % sopra media nazionale in primo trimestre (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Positivo avvio d’anno anche per i distretti dell’Agroalimentare (+2,5% pari a 28,3 milioni di euro), mentre i distretti del Sistema Moda hanno sostanzialmente replicato i livelli di esportazioni registrati nel primo trimestre del 2017. Complessivamente dei 40 distretti monitorati da Intesa Sanpaolo, 25 hanno registrato un aumento delle esportazioni al primo trimestre 2018.Buona la crescita ...

Export : Intesa Spaolo - distretti Triveneto a +2 - 7 % sopra media nazionale in primo trimestre (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nel primo trimestre, 4 primari mercati di sbocco europei sono risultati trainanti per i distretti veneti: nell’ordine Francia, Paesi Bassi, Germania e Spagna, che insieme al Messico si sono collocati nelle prime 5 posizioni con maggiore crescita delle esportazioni, seguiti poi dai nuovi mercati di Cina, Repubblica Ceca, Turchia, Brasile e Russia. In particolare in Cina e in Russia la crescita, ...

Export : Intesa Spaolo - distretti Triveneto a +2 - 7 % sopra media nazionale in primo trimestre (5) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Balzo della Meccatronica e dell’Agroalimentare in Trentino-Alto Adige . Le esportazioni dei distretti del Trentino Alto Adige nel primo trimestre 2018 hanno nuovamente superato, per il quinto trimestre consecutivo, il miliardo di euro, con un tasso di crescita del 7,6% (pari a 80 milioni di euro). A fare da traino i distretti della Meccatronica dell’Alto Adige (+11,8% pari a 35,7 milioni di ...

Export : Intesa Spaolo - distretti Triveneto a +2 - 7 % sopra media nazionale in primo trimestre (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tornando al Veneto, nove distretti si posizionano ai primi 30 posti in Italia per crescita del valore delle esportazioni: si tratta di alcuni distretti legati alla produzione del comparto metalmeccanico (Meccanica strumentale di Vicenza, Termomeccanica di Padova, Termomeccanica scaligera), alle filiere del sistema casa (Mobili di Treviso ed Elettrodomestici di Treviso), del sistema moda (Tessile e ...

