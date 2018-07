Expert lancia il “Sottocosto degli esperti” | ecco il nuovo volantino valido fino al 4

Lego lancia l'Aston Martin DB5 di James Bond/ Ufficiale il set Creator Expert in 1295 pezzi : Lego annuncia l'acquisizione dei diritti per mettere in vendita l'Aston Martin usata da Sean Connery in film quali Goldfinger, per montarla ci vogliono 1295 pezzi(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:31:00 GMT)