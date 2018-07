Europeo Under 19 | Italia a caccia di un sogno | in semifinale ci tocca la Francia

Europeo Under 19 : grande Italia - è in semifinale : Bastava un punto all’Italia Under 19 per raggiungere la semifinale dell’Europeo di categoria e qualificarsi per il prossimo Mondiale Under 20 dell’anno prossimo in Polonia. A Seinajoki, in Svezia, gli azzurrini hanno pareggiato 1-1 con la Norvegia e oggi conosceranno il nome dell’avversaria della sfida di giovedì a Vaasa: una fra Inghilterra, Ucraina e Francia contenderanno la finale. Il pari odierno è stato meno ...

Pallavolo – Europeo Under 20 Maschile : gli azzurrini superano la Polonia - Belgio-Russia decisiva : Gli azzurrini superano la Polonia 3-1 agli Europei Under 20 maschili, adesso il match tra Belgio e Russia sarà decisiva per le sorti del torneo L’Italia chiude a testa alta la fase a gironi dell’Europeo Under 20 Maschile. I ragazzi di Monica Cresta si sono resi protagonisti di una buona prestazione, grazie al quale hanno superato la Polonia con il risultato di 3-1 (26-24, 22-25, 25-18, 25-18). Con i tre punti conquistati oggi, la ...

Europeo Under 19 - Italia ok : decide un gol di Zaniolo : VAASA - Comincia col piede giusto l'avventura dell' Italia Under 19 all'Europeo di categoria. A Vaasa, contro i padroni di casa della Finlandia, gli azzurrini si impongono per 1-0 grazie al gol di ...

Brignola e Kane guidano la giovane Italia in Finlandia. Inizia l'Europeo Under 19 : Per chi ama il calcio non è ancora tempo di andare in ferie. Dopo l'atto conclusivo del mondiale in Russia è arrivato il momento di ritirare fuori la sciarpa azzurra e tornare a tifare per la ...

Brignola e Kane guidano la giovane Italia in Finlandia. Inizia l’Europeo Under 19 : Per chi ama il calcio non è ancora tempo di andare in ferie. Dopo l’atto conclusivo del mondiale in Russia è arrivato il momento di ritirare fuori la sciarpa azzurra e tornare a tifare per la Nazionale. Oggi, in Finlandia, scatta l’Europeo Under 19 con l’Italia intenzionata a giocarsi le sue chance per il titolo. Quello sfuggito due anni fa, in finale, contro la Francia di un giovanissimo e già travolgente ...

Azzurre under 19 in raduno a Formia per preparare Europeo : Ultima delle quattro nazionali giovanili qualificate per la fase finale dell’europeo a scendere in campo, l’under 19 femminile si appresta a partecipare all’atto conclusivo del torneo continentale in programma in Svizzera dal 18 al 30 luglio. Per il raduno di preparazione al Campionato europeo, fissato per la serata di domenica 8 luglio al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, il tecnico Enrico Sbardella ha convocato ...

Azzurre under 19 in raduno a Formia per preparare Europeo : Ultima delle quattro nazionali giovanili qualificate per la fase finale dell’europeo a scendere in campo, l’under 19 femminile si appresta a partecipare all’atto conclusivo del torneo continentale in programma in Svizzera dal 18 al 30 luglio. Per il raduno di preparazione al Campionato europeo, fissato per la serata di domenica 8 luglio al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, il tecnico Enrico Sbardella ha convocato ...

Ayomide Folorunso - un anno fa il titolo Europeo Under 23 : Ayomide Folorunso, 22 anni. Sempre la biografia della Fidal informa che 'la sua famiglia è originaria del Sud-Ovest della Nigeria, ma 'Ayo' dal 2004 si è stabilita con i genitori - la mamma Mariam e ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa. Quarto posto per Cappio/Windisch ma che bravi gli azzurri! Russia padrona : Si chiude con un Quarto posto la bella avventura di Paolo Cappio e Jakob Windisch al Campionato Europeo Under 20 di Anapa. la coppia italiana non è riuscita a ripetere oggi gli exploit della giornata precedente ed ha fallito l’appuntamento con il podio ma il Quarto posto è il miglior risultato in un Europeo giovanile dal 2010 (terzo posto di Nicolai/Paolo Ingrosso nell’Europeo Under 20) a oggi. Per Cappio/Windisch non è il primo ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa. Troppo forti i russi per Cappio/Windisch : gli azzurri giocheranno per il bronzo : Stavolta i russi sono Troppo forti per Paolo Cappio e Jakob Windisch che si arrendono nella semifinale delle’Europeo Under 20 di Anapa alla coppia di punta del movimento locale, Veretiuk/Shekunov e nel pomeriggio cercheranno di salire sul podio della competizione giovanile continentale. Semifinale a senso unico con gli azzurri che probabilmente hanno pagato le grandi fatiche di ieri, arrendendosi quasi senza combattere alla solida coppia ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa : INARRESTABILI! Cappio e Windisch in semifinale! Orsi Toth/They quinte : Paolo Cappio e Jakob Windisch riportano l’Italia in semifinale in un Campionato Europeo Under 20 maschile dopo tanto tempo di digiuno e domani proveranno a dare l’assalto al podio continentale. Un risultato di grandissimo spessore, l’ennesimo targato Club Italia, il primo del nuovo corso al maschile che ripaga lo staff tecnica azzurro dei sacrifici e del lavoro svolto nelle ultime stagioni. Cammino inarrestabile, quello degli ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Anapa. Che Italia! Solo vittorie per gli azzurri che volano nella fase ad eliminazione diretta : Tre vittorie, un ottavo e un quarto di finale raggiunti per l’ItalBeach Under 20 che, ad Anapa, sta facendo sognare, pur tra mille patemi, nella penultima giornata del Campionato Europeo giovanile. Reka Orsi Toth e Chiara They sono nei quarti del torneo femminile e affronteranno le russe Bocharova/ Voronina, una delle coppie favoriote della vigilia per la vittoria. Cappio/Windisch, invece, fra poco scenderanno in campo per affrontare anche ...

Beach volley - Campionato Europeo Under 20 Anapa. Doppia qualificazione per l’Italbeach ma ora il cammino è durissimo! : Due vittorie e una sconfitta, esattamente come ieri, per l’ItalBeach nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 in corso di svolgimento ad Anapa in Russia, dedicata al completamento delle sfide dei gironi preliminari. Il sorteggio, però, non è stato particolarmente favorevole agli azzurri che se la vedranno con coppie di ottima scuola come la Repubblica Ceca e la Lituania. Servono dunque prove di spessore e maggiore continuità ...

Beach Volley - Europeo Under 20 - Anapa. Buon avvio degli azzurri : due vittorie e una sconfitta nella prima giornata : Buona partenza per le due coppie italiane presenti al Campionato Europeo Under 20 di Beach Volley scattato oggi sulla sabbia russa di Anapa. nel torneo maschile Paolo Cappio e Jakob Windisch hanno vinto la gara di esordio, mentre nel torneo femminile Chiara They e Reka Orsi Toth dopo aver ceduto alle forti svizzere Betschart/Baumann (tra le favorite per la vittoria finale) solo al tie break, si sono rifatte ampiamente travolgendo la coppia ...