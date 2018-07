Europa League | 3° turno preliminari | le possibili avversarie dell’Atalanta

Europa League - Atalanta-Sarajevo : arbitra Bognar. Chi passa sfiderà Hapoel Haifa o Hafnarfjordur : BERGAMO - Sarà l'ungherese Tamas Bognar a dirigere Atalanta-Sarajevo , match valido per l'andata del secondo turno preliminare di Europa League in programma giovedì alle 20.30 al ' Mapei Stadium ' di ...

Europa League - Gasperini intravede israeliani o islandesi. Champions : Benfica-Fenerbahce : Effettuati in mattinata i sorteggi di Europa League e Champions. Una l'italiana indirettamente coinvolta, l'Atalanta di Gasperini che - se passerà il prossimo turno col Sarajevo , andata 26 luglio, ...

Atalanta-Sarajevo - Europa League 2018 : le probabili formazioni e su che canale vederla in tv : Debutto stagione per l’Atalanta, che inizia la sua avventura in Europa League affrontando il Sarajevo nel secondo turno di qualificazione. I nerazzurri, dopo aver “sfiorato” l’accesso diretto alla fase a gironi (in seguito all’esclusione del Milan, poi riammesso), dovranno ora superare ben tre step prima di poter fare il loro ritorno ai gruppi della seconda competizione continentale. Le probabili formazioni di ...

Atalanta-Sarajevo - Europa League 2018 : programma - orari e tv della sfida d’andata : Inizia la stagione europea dell’Atalanta. La formazione bergamasca comincerà il cammino dal secondo turno di qualificazione all’Europa League. Sarà un percorso impervio, perché i ragazzi di Gasperini dovranno superare ben tre turni prima di poter accedere alla fase a gironi della seconda competizione europea e dare continuità a quanto fatto la scorsa stagione. Il primo ostacolo sarà il Sarajevo, terzo classifica nell’ultimo ...

Il Milan cambia tutto e riparte dall'Europa League : Scaroni nuovo presidente : Teleborsa, - Il Milan riparte dall'Europa League. A salvare l'onore dei rossoneri ci pensa il Tas che segna anche la prima vittoria, fuori dal campo, del fondo Elliott. Yonghong Li, infatti, è durato ...

Milan riammesso in Europa League - ma c'è una possibile brutta notizia per i tifosi rossoneri : Ribaltone a Losanna. Il Tribunale di appello sportivo ha accolto il ricorso del Milan contro la sentenza della Camera giudicante della UEFA nella parte in cui il club rossonero era stato condannato il ...

Milan - dopo l’Europa League Gattuso fa il punto sul mercato : “Morata? Mi piace. Bonucci? Nessun rancore ma…” : dopo la vittoria in amichevole sul Novara, Gennaro Gattuso ha parlato del suo futuro, delle questioni Bonucci e Morata sul mercato e della nuova sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League Giornata davvero positiva per il Milan. Prima la decisione del Tas che ha ribaltato la sentenza UEFA legata all’esclusione dall’Europa League, poi la vittoria in amichevole per 2-0 sul Novara. Al termine della partita, ...

