Estate | viaggi & salute | i consigli degli esperti per i kit d’emergenza

TV - RAI2 : viaggio nelle Marche con “Sereno Variabile Estate” : viaggio nelle Marche con “Sereno Variabile Estate” in una delle più rinomate località turistiche della costa della provincia di Ancona. Protagonista della puntata in onda domenica 22 luglio, alle 13.45, su RAI2, sarà infatti Senigallia, famosa per la sua Spiaggia di Velluto, tredici chilometri di sabbia dorata e finissima, morbida e lieve al tatto. proprio come un velluto. Accompagnati in tour da Osvaldo Bevilacqua, si visiterà uno stabilimento ...

SERENO VARIABILE Estate 2018 / Viaggio nelle Marche : Senigallia - tra spiaggia e panorami da sogno (22 luglio) : SERENO VARIABILE ESTATE 2018, anticipazioni 22 luglio: Osvaldo Bevilacqua farà tappa a Senigallia, patria della spiaggia di Velluto e del Summer Jamboree(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 03:43:00 GMT)

Gli 8 libri di viaggio che vi consigliamo di leggere per l'Estate 2018 : La prima uscita è dedicata all'Islanda, recentemente eletta, per l'undicesimo anno di fila, come paese più pacifico del mondo. A settembre 2018 sarà invece la volta dell'Olanda. viaggio in Italia - ...

Viaggi : 6 nuove rotte italiane per l’Estate con Aegean Airlines - boom di passeggeri tra Italia e Grecia : Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha ampliato i propri servizi aggiungendo 6 nuove rotte verso Atene per l’estate 2018, offrendo voli diretti da 14 aeroporti Italiani. La rete globale della compagnia offre mete interessanti ai Viaggiatori Italiani, con coincidenze per tutte le isole greche e la Grecia continentale. Atene adesso è ancor più vicina. Ai due collegamenti giornalieri da Milano e Roma, al ...

Estate : medicine in viaggio - le regole salva-farmaco : Anche i farmaci soffrono il caldo e conservarli correttamente, soprattutto d’Estate, diventa “una pratica necessaria” talvolta “salvavita. Perché quando il principio attivo alterato dalle alte temperature non è più efficace, è come se non lo avessimo assunto“. E’ il monito dei farmacisti di Federfarma Verona, che in tempo di vacanze, compere da ultimare e valigie da riempire, ricordano le regole d’oro da ...

Questa Estate viaggio sola : perché partire - cosa sapere - dove andare : Inizia da un weekend in Italia, poi prova con una capitale europea e solo quando sarai già un po' esperta lanciati dall'altra parte del mondo. Chiedi consiglio alle viaggiatrici più navigate e ...

Estate - italiani in viaggio con i loro animali : i consigli per una vacanza perfetta : Quest’Estate parte in vacanza con il proprio animale quasi un italiano su tre (29%) che lo possiede grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo una minoranza del 15% rinuncia perché non è possibile accoglierlo nella struttura mentre per i restanti si tratta di una scelta. Sono dunque 6,2 milioni – sottolinea la ...

Infezioni in viaggio : i consigli dei medici per un’Estate sicura : Malaria, Febbre gialla, Dengue, Chikungunya, Zika: quali sono i rischi in Europa, in Africa e nelle Americhe. E quali le possibilità di contagio in Italia? Per vacanze serene e senza rischi ecco i consigli di...

Amici e famiglie battono coppie e single : sarà l'Estate dei viaggi di gruppo : Che siano in famiglia o con gli Amici, i viaggi di gruppo saranno la tendenza dell'estate 2018 con una quota consistente concentrata a settembre. Lo stesso periodo sarà prediletto anche dai single, ...

Viaggi & Turismo : Estate sotto le stelle della Valtellina : Il fascino e la magia dei tipici panorami valtellinesi incantano i turisti anche di notte. L’estate e’ costellata di innumerevoli iniziative che animano la valle anche al calar del sole: escursioni in fuoristrada, spettacoli, notti bianche e tanto altro ancora attendono i visitatori per vivere esperienze uniche. CULTURA sotto LE stelle Dopo una giornata trascorsa alla scoperta del territorio, tra sport all’aria aperta e momenti di relax, ...

Viaggi Estate 2018. California - la guida di GQ : Viaggio on the road sulle strade della California. Tra San Francisco, Los Angeles e San Diego. Con pit stop ad Orange County, l’enclave dei surfisti. E le spiagge super cool intorno a LA San Francisco Si respira un’aria liberal a San Francisco. Così europea, così discreta rivela però quel coté liberal che seduce al primo sguardo. Patria della beat generation, oggi qui si parla di forte innovazione culturale tra design, arte e high tech, grazie ...

TV - Rai2 : Sereno Variabile Estate - viaggio a San Felice Circeo : San Felice Circeo, una delle località balneari più note della costa laziale, sarà al centro della puntata di Sereno Variabile Estate di domenica 1° Luglio in onda su Rai2 alle 13.45. Con Osvaldo Bevilacqua scopriremo le bellezze naturali note e meno note di questo piccolo gioiello che si erge a picco sul mare. L’itinerario sarà ricco di proposte in grado di soddisfare chi ama il mare in tutte le sue declinazioni: dal windsurf al kite surf, dal ...

Viaggi & Turismo : l’Estate è last minute e con lo sconto in Val Pusteria : Per chi non si è ancora organizzato, ma non vede l’ora di partire, 4 super offerte scontate e last minute per godersi le vacanze tra le migliori località della Val Pusteria, in Alto Adige, da condividere in coppia o con la famiglia. A pensarci sono gli hotel altoatesini della catena Falkensteiner Hotels & Residences, che propongono vacanze attive in splendidi hotel 4 stelle. Al Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof di Casteldarne ...

Viaggi & Turismo - Porto Flavia : il capolavoro naturale “sospeso” tra mare e cielo è il must dell’Estate 2018 : Si può considerare una delle meraviglie della Sardegna, un monumento dell’archeologia industriale che, imponente, si staglia su una costa da sogno. Dalla sua posizione regala un panorama mozzafiato intervallato da variopinte sfumature di blu del mare di Masua, dalle cui acque emerge anche l’imponente monumento naturale noto come il faraglione di Pan di Zucchero con i suoi 133 metri d’altezza. PaesiOnLine, sito di punta del network Valica ...