Estate sotto l' ombrellone! Mah mi faccia il piacere | proprio no

MA Che Estate! L'Africa sotto le stelle : Cinema e informazione, musica e culture africane, spettacoli, laboratori e visite guidate, una sfilata di moda e anche degustazioni di piatti tipici per portare un po' di atmosfere e suggestioni ...

Shorts sottosopra - fashion trend dell’Estate? : Tra gli indumenti più gettonati dello streetstyle estivo, gli Shorts mettono tutti d’accordo: influencer, star del mondo dello spettacolo e «semplici» appassionate di moda. Il denim, che negli anni ha conquistato designer e l’intero fashion business, questa stagione ne capovolge però i canoni, letteramente! LEGGI ANCHEI jeans più estremi del momento infiammano la rete Dagli Stati Uniti arriva quella che potrebbe delinearsi come un ...

Viaggi & Turismo : Estate sotto le stelle della Valtellina : Il fascino e la magia dei tipici panorami valtellinesi incantano i turisti anche di notte. L’estate e’ costellata di innumerevoli iniziative che animano la valle anche al calar del sole: escursioni in fuoristrada, spettacoli, notti bianche e tanto altro ancora attendono i visitatori per vivere esperienze uniche. CULTURA sotto LE stelle Dopo una giornata trascorsa alla scoperta del territorio, tra sport all’aria aperta e momenti di relax, ...

Partono le iniziative di Estate a Spilamberto : concerti - spettacoli - cinema sotto le stelle e tornei : Partono nei prossimi giorni le iniziative di "Estate a Spilamberto": concerti, spettacoli, tornei ed attività per tutta la famiglia. Dal 2 al 6 luglio torneo di calcio femminile a San Vito organizzato dalla Polisportiva San Vito. Martedì 3 luglio invece, alle 19.30, al Centro ...

Storie sotto le stelle per l'Estate udinese : Ovunqu, é, Estate 2018 rilancia un'occasione per vivere i quartieri di Udine inserita nell'ambito del più ampio cartellone cittadino Udinestate . Si tratta della tripla serie di due appuntamenti ...

Pd sotto shock - inizia la "lunga Estate" verso il congresso straordinario : Il Pd si lecca le ferite dopo la mazzata delle elezioni comunali, diviso come sempre tra le sue tante anime, e anche le proposte per dare nuovo slancio al partito sono diverse. I numeri fanno impressione. Pd...

Nell’Estate 2018 la fortuna potrebbe arrivare sotto l’ombrellone : Chi non rinuncia al tradizionale appuntamento con la lotteria Italia ricorderà di sicuro che lo scorso 6 gennaio il Lazio è stata una regione particolarmente baciata dalla dea bendata, che ha deciso di attribuire il primo premio da 5 milioni di euro alla cittadina di Anagni riservando alla capitale il quinto premio da 500 mila euro. In un periodo caratterizzato dalla crisi economica una vincita così ricca avrà concesso ai possessori dei ...

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’Estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiusa la strada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia, a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata, dove sono caduti ben 62mm di pioggia, segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata, in provincia di Agrigento, per ...

Socci demolisce Severgnini & Co : la tragicomica Estate degli orfani dei talk show - 'fatelo parlare sotto all'ombrellone' : ...Sebbene si possa dissentire da Mughini su quasi tutto bisogna riconoscere che è più culturalmente attrezzato di quelli che attualmente vanno per la maggiore e scivolano sulla superficie della cronaca,...

Estate sotto le stelle : 21 ristoranti con terrazze in Italia e in Europa : Con l’avvicinarsi della stagione estiva sia nella propria città sia in viaggio si tende a uscire sempre più spesso alla scoperta di ristoranti con terrazze e dehors. TheFork, app di riferimento nella prenotazione online dei ristoranti – disponibile per iOS e Android e attiva in 11 Paesi – conferma[1] che durante la primavera e l’Estate del 2017 c’è stata una crescente tendenza a prenotare in locali con spazi all’aperto. In particolare, il 33% ...

Serie tv in Estate : ecco cosa vedere sotto l'ombrellone : L'offerta televisiva americana è così vasta che è quasi impossibile restare aggiornati su tutte le Serie tv disponibili su i canali streaming e live. L'estate è però il momento opportuno per ...

Previsioni Meteo shock per il Solstizio d’Estate 2018 : forte maltempo - piogge torrenziali e 10 gradi sotto le medie sull’Italia la prossima settimana! : 1/15 ...

Atalanta - altro che Pavoletti : si lavora sottotraccia al colpaccio dell’Estate : Atalanta alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, il club bergamasco sta fiutando un colpo davvero d’alto profilo L’Atalanta si appresta a vivere una nuova annata da favola. Dopo l’ennesima qualificazione alle coppe europee, il club del patron Percassi ha rinnovate ambizioni anche per la prossima stagione, con l’intenzione di fare un ulteriore step verso l’alto. Come sempre, per finanziare il ...