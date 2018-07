Escobar – L’Oro dei Narcos arriva su Nove | E$cobar

superguidatv

(Di lunedì 23 luglio 2018) La serie evento “deisu canale: 6 episodi dedicati alla vita del narcotrafficante più ricco e ricercato della storia La storia di Pablotorna ancora una volta protagonista in tv. Dopo l’anteprima esclusiva su Discovery Channel, l’ultima serie – evento dedicata alla vita del narcotrafficante colombiano –sul Canale. Ecco quando va in onda e le anticipazioni di “– L’Oro dei“.– L’Oro dei: quando va in onda Al via da lunedì 23 luglio 2018 alle 21.25 sul Canale(numero 9 del telecomando) la serie/documentario americana “– L’oro dei” (Finding’s Millions) dedicata al criminale più ricco della storia. Impossibile non conoscerlo o non averne mai sentito parlare. Pabloè stato uno ...