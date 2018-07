Esce fuori strada e si ribalta con l' auto | donna ferita e soccorsa dai vigili del fuoco

De Luca in tribunale a Salerno : 'CrEscent - nessun patto fuorilegge' : 'Non c'è nessun accordo collusivo tra la parte imprenditoriale e quella politica'. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in tribunale a Salerno per rendere dichiarazioni spontanee nell'ambito del processo Crescent nel quale l'ex sindaco ...

Lotta - Mondiali cadetti 2018 : a Laura Godino non riEsce l’impresa. L’azzurra va fuori agli ottavi : Non riesce l’impresa a Laura Godino in occasione dei Mondiali cadetti 2018 di Lotta a Zagabria, in Croazia. L’azzurra è stata penalizzata da un sorteggio sfortunato ed è stata sconfitta agli ottavi della categoria -61 kg dall’indonesiana Anshu Anshu, campionessa del mondo in carica, che ha battuto 4-0 la talentuosa atleta italiana costringendola a sperare nella chance del ripescaggio. La Godino, vicecampionessa europea tra i ...

NBA - LeBron James sul mercato! Il fuoriclasse statunitense Esce dal contratto con Cleveland : Dopo giorni di indiscrezioni arriva l’ufficialità: LeBron James rinuncia alla player option (l’opzione di rinnovo) con i Cleveland Cavaliers per la stagione 2018-19 dell’NBA (con uno stipendio da 35.6 milioni di dollari) e diventerà quindi free agent sul mercato estivo. La superstar statunitense è reduce dalla quindicesima stagione in NBA, in cui ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe, chiudendo al secondo posto nella graduatoria di ...

UE - Grecia fuori dalla crisi : dopo 8 anni - Esce dal programma di aiuti dell'Ecofin : Stamane l'Eurogruppo ha ufficialmente archiviato la crisi greca: dopo 8 anni nerissimi il paese ellenico si ritrova ufficialmente fuori pericolo [VIDEO], ma con una popolazione provata ed impoverita. La fine degli aiuti Ecofin dopo la maratona non stop a Lussemburgo, il ministro per gli affari economici dell'Ue, Pierre Moscovici ha potuto porre la parola fine agli aiuti con un'ultima tranche per 15 miliardi, concordando, nonostante la ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Luca Maresca e Angelo CrEscenzo si fermano ad un passo dal podio - Erminia Perfetto fuori al primo turno : Si interrompe ad un passo dal podio il sogno di Luca Maresca e Angelo Crescenzo di conquistare una medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Come emerge dal sito ufficiale della Fijlkam, Luca Maresca nella categoria -67 kg ha superato il primo incontro e si è arreso al secondo turno contro il francese Lopes per 2-1, accedendo alla finale per il terzo posto, in cui ha sfidato lo spagnolo Ennkhaili, che è riuscito ad avere ...

Le 5 perle dell'Italia ai mondiali (per chi non riEsce a farsi una ragione che siamo fuori da Russia 2018) : Esattamente 28 anni fa Roberto Baggio segnava quello che è ancora ritenuto da molti il più bel gol dell'Italia nella storia dei mondiali. Ma accanto a quella del Divin Codino nei ricordi dei tifosi azzurri di sono tante altre magie. Ne abbiamo selezionate 5, partendo dal lampo di Gigi Riva nell'epico 4-3 contro la Germania.Mondiale 1970, Italia-Germania 4-3 (Riva)Un lampo firmato "Rombo di Tuono", alias Gigi Riva. Al tramonto di ...

Vigliano : Lascia la sua bici fuori dal locale ma quando Esce scopre il furto : Brutta sorpresa per un uomo di 61 anni che dopo le 22 di ieri sera, 15 giugno, è uscito dalla Sala Slot Gioca Kaos di Vigliano senza ritrovare la sua bicicletta. Il furto è stato confermato dalle ...

“Ti denuncio”. ‘Chi l’ha visto?’ - Federica Sciarelli fuori di sé. Arriva una telefonata in diretta e la conduttrice non riEsce - a ragione - a trattenersi : E Federica Sciarelli perse le staffe. E viene, da dire, a ragione. Perché quello che è successo ieri in diretta tv avrebbe fatto imbestialire chiunque. Federica Sciarelli stava presentando una serie di casi di persone scomparse quando in studio il telefono ha squillato, dall’altro capo del telefono c’era una uomo che ha annunciato di avere notizia su una persona scomparsa per poi urlare un nome (“Michele Caruso”) e agganciare ...

AMICI SERALE 2018 - ELIMINATI E VINCITORE/ Biondo fuori ad un passo dalla semifinale : ecco quando Esce il CD : Il VINCITORE della settima puntata di AMICI è Carmen. Tra gli altri verdetti le eliminazioni di Biondo ed Einar. Sorpresa per Al Bano e tanti ospiti durante la serata. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:22:00 GMT)

Incidente sulla A4 - bus Esce fuori strada : un ferito grave ricoverato a Udine : Nella notte alle 03.27 si è verificato un Incidente al bus Flixbus sull’autostrada Venezia-Trieste nel tratto tra Latisana e San Giorgio, in località Pocenia (Udine). A bordo del pullman viaggiavano 43 persone. Sul posto sono state inviati soccorsi e ambulanze da Latisana, San Vito al Tagliamento e Cervignano del Friuli, con aiuti dal Veneto. Sul luogo dell’uscita di strada è stato allestito un posto medico avanzato, mentre la prima ...

Incidente sulla A4 : bus Esce fuori strada - 26 feriti : Questa mattina un autobus di linea è uscito fuori strada all’altezza del comune di San Giorgio di Nogaro, mentre percorreva l’autostrada A4, finendo in un prato e adagiandosi su un lato: vi sarebbero 26 feriti di cui uno molto grave. L'articolo Incidente sulla A4: bus esce fuori strada, 26 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.