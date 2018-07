“Esagerati | così è troppo!” Baby George | festa di compleanno tra le polemiche

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018), il primogenito di William e Kate d’Inghilterra ha compiuto 5 anni. È nato il 22 luglio il principino, ma già nei giorni precedenti non si parlava che dell’omaggio della Zecca reale inglese. La Royal Mint ha infatti rilasciato una nuova moneta da 5 sterline per festeggiare il maggiore dei royal babies. Un pezzo commemorativo che presenta ancora una volta su un lato la leggenda di San Giorgio e il Drago con l’anno in corso impresso in basso. La Royal Mint aveva già coniato una moneta in onore del principino in occasione dei suoi primi due compleanni e del battesimo con alcune monete d’argento da cinque sterline in tiratura limitata. Come spiegato al tempo, la scelta di rappresentare la battaglia tra San Giorgio e il Drago non era causale ma un modo per celebrare anche tutti i 6 omonimi re antenati del piccolo. Come di consueto, poi, Kensington ...