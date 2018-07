Emma Marrone e Antonino Spadaccino | la reunion Com’è diventato l’ex di Amici

Emma Marrone accusata di avere la cucina sporca - la replica : Nuove accuse per Emma Marrone. La cantante, spesso bersagliata sui social, è stata accusata di non badare troppo alla pulizia della sua casa, dopo che ha postato una foto in cui si vede la cucina non lavata. La cantante, che ha pubblicato l'immagine della macchinetta del caffè sui fornelli, non proprio pulitissimi, ha risposto poi a tono.Sempre su Instagram ha pubblicato un video:prosegui la letturaEmma Marrone accusata di avere la cucina ...

Emma Marrone incontra un amico davvero speciale a Londra : Emma Marrone a Londra ritrova l’amico Antonino Spadaccino Da tempo è ormai nota la solida amicizia tra Emma Marrone e Antonino Spadaccino. Entrambi hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi (in edizioni diverse), entrambi sono pugliesi ed entrambi, ovviamente, amano cantare. Sono molte le cose che accomunano Emma Marrone e Antonino Spadaccino. I due […] L'articolo Emma Marrone incontra un amico davvero speciale a Londra proviene ...

Emma Marrone - la critica da parte dei follower : ecco perché : Emma Marrone ha ricevuto ultimamente critiche da parte dei follower sui social, ma lei non ci sta. Del resto la nostra amata cantante salentina, reduce da una buona azione presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che sia stata dotata da Madre Natura di un bellissimo fisico e di un carattere altrettanto forte e brillante, non è certo una novità. Infatti, la bella artista musicale non si è fatta scrupoli a rispondere per le rime a chi ...

Emma Marrone - Essere Qui Tour/ Le nuove date da febbraio 2019 : biglietti in vendita e calendario dei live : Emma Marrone, Essere Qui Tour, le nuove date da febbraio 2019 in giro per l'Italia: biglietti in vendita e calendario dei live, il club musicale "Exit" riapre i battenti.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:51:00 GMT)

L’estate di Emma Marrone - tra musica e mare : Gli ultimi mesi sono stati piuttosto impegnativi per Emma Marrone che, dopo aver pubblicato il suo nuovo album Essere qui, è partita per un tour nei Palasport. La cantante, come sempre, non si è risparmiata e ha regalato dei live esplosivi fatti di pop d’autore con un’attitudine rock. Ora è arrivato per lei il momento per concedersi, finalmente un po’ di sano relax. E dove se non al mare, che per una ragazza del sud come lei è ...

Fabio Rovazzi annuncia un nuovo brano con la partecipazione di Emma Marrone - Al Bano e Nek : Dopo un recente allontanamento da Fedez, [VIDEO]cantante con cui sembrava avere instaurato un buon rapporto di amicizia, Fabio Rovazzi ritorna presentando il suo nuovo singolo intitolato Faccio quello che voglio. Un brano che ha richiesto molto tempo per essere ideato e preparato e vede la partecipazione di alcuni cantanti italiani molto noti quali Nek, Al Bano ed Emma Marrone. Il singolo uscira' in Italia il 13 luglio e spera di raggiungere le ...