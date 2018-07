Elezioni di mid term 2018 | ecco cosa attendersi dall' azionario USA

Usa - Elezioni midterm : attivista 28enne di origini portoricane batte nelle primarie dem il “veterano” Crowley a New York : Ha 28 anni, origini portoricane ed è stata attivista sostenitrice di Bernie Sanders. Da New York arriva un messaggio chiaro per le elezioni di midterm. Alexandria Ocasio-Cortez ha sconfitto nelle primarie per un seggio alla Camera Joe Crowley, deputato dal 1999. Crowley è colui a cui il partito guardava come successore naturale, nel ruolo di speaker, di un’altra veterana, Nancy Pelosi, nel caso i democratici riescano a riconquistare la ...

Elezioni Midterm e fake news - Apple ha incontrato i servizi segreti USA - : Il meeting si sarebbe svolto in un'atmosfera tesa con le aziende del mondo IT che avrebbero più volte insistito per ottenere informazioni dai funzionari federali senza però riuscire a ottenere niente ...

Turchia - Ue a Erdogan “impegno su temi comuni”/ Elezioni - libera l’italiana Cattafesta : “volevano intimidirmi’ : Elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:55:00 GMT)