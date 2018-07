Elena Vallortigara La vicentina salta 2 | 02 alla Diamond League | superata Sara Simeoni

Atletica leggera : Elena Vallortigara 2 - 02 nel salto in alto : seconda al mondo nel 2018 : Ma la ciliegina sulla torta è arrivata oggi, e che ciliegina !!! Al Muller Anniversary Game, meeting della Iaaf Diamond League di Londra, che oggi ha vissuto la seconda giornata , qua la cronaca ...

Elena Vallortigara supera Sara Simeoni : Gara memorabile di Elena Vallortigara a Londra. L'altista veneta dei Carabinieri, nella decima tappa della Iaaf Diamond League, spicca il volo a 2,02. La russa Mariya Lasitskene, campionessa mondiale ...

Atletica : Elena Vallortigara - un salto in alto da... leggenda : La 26enne veneta a Londra sale a 2,02, seconda misura italiana di sempre, dietro la Di Martino, 2,03, e sopra il mito Sara Simeoni, 2,01,

Atletica - Diamond League Londra. Elena Vallortigara vola oltre Sara Simeoni : fantastico 2.02!!! : Elena Vallortigara oltre il mito e ad un passo dal record italiano con 2.02 nella seconda giornata del meeting di Londra della Diamond League. La saltatrice in alto azzurra, ritrovata dopo tanti problemi fisici, mette la ciliegina sulla torta della stagione della rinascita e supera i 2.02 metri, ottenendo la migliore prestazione stagionale italiana, la seconda di sempre in Italia alle spalle di Antonietta Di Martino (2.03) e mettendosi nella ...

Atletica - Diamond League : due giornate ricche di emozioni a Londra. Elena Vallortigara e Alessia Trost impegnate nel salto in alto : Un fine settimana bestiale per gli appassionati di Atletica: al termine della tappa di Monaco stasera (venerdì 20 luglio), la Diamond League si trasferisce immediatamente a Londra, per due giornate colme di emozioni all’interno dell’Olympic Stadium tra sabato 21 e domenica 22 luglio. Non poteva assentarsi da questo importante evento la nazionale italiana, che si presenta tutta al femminile con tre partecipanti: Elena Vallortigara e ...

Atletica - Diamond League : due giornate ricche di emozioni a Londra. Elena Vallortigara e Alessia Trost impegnate nel salto in alto : Un fine settimana bestiale per gli appassionati di Atletica: al termine della tappa di Monaco stasera (venerdì 20 luglio), la Diamond League si trasferisce immediatamente a Londra, per due giornate colme di emozioni all’interno dell’Olympic Stadium tra sabato 21 e domenica 22 luglio. Non poteva assentarsi da questo importante evento la nazionale italiana, che si presenta tutta al femminile con tre partecipanti: Elena Vallortigara e ...

Atletica - Elena Vallortigara super nel meeting di Liegi : l’azzurra trionfa nell’alto : Per l’azzurra una serata senza errori fino alla misura vincente, grazie a un ruolino immacolato anche nelle precedenti quote Un altro successo internazionale per Elena Vallortigara. La 26enne veneta dei Carabinieri si aggiudica la gara di salto in alto nel meeting della provincia di Liegi, in Belgio, con 1,91 alla prima prova. Per l’azzurra una serata senza errori fino alla misura vincente, grazie a un ruolino immacolato anche nelle ...

Atletica – Meeting Internazionale di Liegi - Elena Vallortigara domani in gara in Belgio : L’altista azzurra quest’anno è salita fino a 1,96 che attualmente vale il sesto posto delle liste mondiali ed europee stagionali Una nuova trasferta per Elena Vallortigara, attesa mercoledì 18 luglio al Meeting Internazionale della provincia di Liegi, in Belgio. L’altista azzurra quest’anno è salita fino a 1,96 che attualmente vale il sesto posto delle liste mondiali ed europee stagionali, ma anche lo stesso piazzamento in quelle italiane ...

Atletica – Diamond League - a Parigi l’azzurra Elena Vallortigara chiude al quinto posto nell’alto : In una gara dominata dalla russa Laistskene, l’azzurra Vallortigara chiude al quinto posto nell’altro superando l’1.94 Serata scintillante a Parigi. l’azzurra Elena Vallortigara supera 1,94 ed è quinta nell’alto dominato dalla russa Maria Laistskene (2,04). Abderrahman Samba fa tremare il mondiale dei 400hs: il suo 46.98 è il secondo tempo di sempre al di sotto dei 47 secondi, a solo 20 centesimi dal primato iridato di ...

Atletica : primato personale per Elena Vallortigara! 1 - 96 nel salto in alto - è terza al mondo nel 2018! : Una stagione da sogno per Elena Vallortigara. L’atleta azzurra sta stupendo il mondo del salto in alto e, con il trionfo di oggi al Klaverblad Meeting di Zoetermeer in Olanda, fa ancora un balzo nelle liste internazionali. La 26enne nativa di Schio, terza al Golden Gala settimana scorsa, ha raggiunto la quota di 1,96 in terra olandese, vincendo ovviamente la gara e trovando il record personale (ad inizio anno aveva trovato l’1,95) ...

Atletica : primato personale per Elena Vallortigara! 1 - 96 nel salto in alto - è terza al mondo! : Una stagione da sogno per Elena Vallortigara. L’atleta azzurra sta stupendo il mondo del salto in alto e, con il trionfo di oggi al Klaverblad Meeting di Zoetermeer in Olanda, fa ancora un balzo nelle liste internazionali. La 26enne nativa di Schio, terza al Golden Gala settimana scorsa, ha raggiunto la quota di 1,96 in terra olandese, vincendo ovviamente la gara e trovando il record personale (ad inizio anno aveva trovato l’1,95) ...

Atletica – Salto in alto - Elena Vallortigara quarta a Hengelo : La 26enne dei Carabinieri, in Olanda, salta 1,91 nell’alto: quinta gara consecutiva oltre 1,90. Prosegue la serie vincente della russa Lasitskene che aggiunge un centimetro alla sua migliore prestazione mondiale dell’anno con 2,03 ncora un buon riscontro nella stagione all’aperto di Elena Vallortigara. La 26enne saltatrice in alto dei Carabinieri supera 1,91 ai FBK Games di Hengelo, in Olanda, e chiude quarta nella prima tappa europea del World ...