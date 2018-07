' Effetto CR7 | Pogba vuole tornare alla Juventus'

L’Effetto Ronaldo sul giro d’affari di Juve - serie A e... sull’impero CR7 : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un grande affare per i protagonisti diretti. E sarà in parte un affare anche per il resto del football tricolore. Ma non quel prodigio miracoloso che da solo riempirà gli stadi (per lo più fatiscenti) della Penisola e i botteghini degli altri club risolvendo tutti i problemi in cui la serie A e le serie minori si dibattono da due decenni...