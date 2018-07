Astronomia - arriva la “Luna di sangue” : Ecco come sarebbe vedere l’Eclissi del 27 Luglio dal suolo lunare - uno spettacolo incredibile e mozzafiato [DETTAGLI] : Tra 4 giorni potremo osservare ad occhio nudo uno dei fenomeni astronomici più spettacolari: la notte tra il 27 e il 28 Luglio la luna attraverserà l’ombra della Terra quando sarà nella fase di plenilunio, acquisendo una caratteristica sfumatura rossa quando raggiungerà la fase di eclissi totale, la seconda e ultima del 2018. Rinominata anche “Luna di sangue” come conseguenza del colore rossastro del satellite, un’eclissi lunare è possibile solo ...

Ecco gli smartphone Android compatibili con Fortnite : Mentre la data di uscita o comunque la finestra di lancio rimangono solo dei rumor, Fortnite continua a farsi attendere da tutti i possessori di un dispositivo Android.Il titolo più in voga del momento ovviamente invaderà anche il mondo Android e sarà compatibile solo con alcuni smartphone. AndroidPit ha condiviso in queste ore una lista che mostra quelli che dovrebbero essere i dispositivi in grado di permetterci di giocare a Fortnite. In ...

Festival di Venezia 2018 - tra horror e musica diveramente intesa : Ecco gli esordienti che aspirano al Leone del futuro : “Il piacere disorientante della scoperta”. Se lo assume a diritto e dovere la Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra del cinema (29 agosto – 8 settembre) di Venezia interamente dedicata agli esordi. Quest’anno giunta alla sua 33ma edizione, la SIC appare ancora una volta sotto il felice segno delle mescolanze ...

Parma - Ecco la sentenza : sospiro di sollievo - la serie A è salva ma ci sarà una pesante penalizzazione - squalifica per Calaiò [DETTAGLI] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Expert lancia il “Sottocosto degli esperti” : Ecco il nuovo volantino valido fino al 4 agosto : Expert rilancia il “Sottocosto degli esperti”, valido fino al 4 agosto. Non mancano gli smartphone Android, tra cui Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus L'articolo Expert lancia il “Sottocosto degli esperti”: ecco il nuovo volantino valido fino al 4 agosto proviene da TuttoAndroid.

Astronomia : Ecco 10 cose interessanti da sapere sulla “Luna di sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

Mycoplasma genitalium - superbatterio resistente agli antibiotici/ Allarme nel Regno Unito : Ecco chi colpisce : Mycoplasma genitalium: cos'è il nuovo superbatterio resistente agli antibiotici e che spaventa il Regno Unito: ecco chi colpisce e come è possibile combatterlo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Passione skincare : Ecco le 5 migliori maschere viso coreane in tessuto : Prendersi cura della propria pelle è una coccola che ogni donna si dedica quando ha tempo. Le donne coreane hanno da sempre un’ampia cultura per la skincare e in particolare per le maschere viso. Da qualche anno anche...

Tour de France 2018 : le pagelle della quindicesima tappa. Cort Nielsen non sbaglia - Mollema reagisce - Movistar ancora a sEcco : Al Tour de France 2018 va in porto un’altra fuga. Sul traguardo di Carcassonne arriva la vittoria del danese Magnus Cort Nielsen che batte in uno sprint ristretto lo spagnolo Ion Izagirre e l’olandese Bauke Mollema. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quindicesima tappa. pagelle quindicesima TAPPA Tour DE France Magnus Cort Nielsen 9: era tra i corridori più adatti a questo arrivo e non ha sbagliato. Ha ...

Fortnite Android : Ecco gli Smartphone Compatibili : Fortnite sta per arrivare su Smartphone Android: Ecco l’elenco completo degli Smartphone e dei telefoni ufficialmente Compatibili con Fortnite per Android Posso installare Fortnite sul mio telefono Android? Fortnite per Android: Ecco la lista dei dispositivi Compatibili Ancora non abbiamo una data di rilascio ufficiale per il gioco Fortnite per Android, ma a quanto pare il titolo sta […]

Al via la 62esima edizione del Tindari Festival - Ecco il cartellone degli eventi : Gli spettacoli presso il suggestivo scenario del teatro greco-romano prenderanno il via il 30 luglio e culmineranno il 31 agosto . Ad aprire la rassegna Tindaritana, martedì 31 luglio, sarà l'evento "...

Costi della politica a Isernia : Ecco quanto 'guadagnano' i consiglieri comunali : Liquidati i gettoni di presenza relativi al semestre gennaio-giugno 2018. La somma spettante a testa per ogni seduta è di 46,31 euro. Il totale erogato è 24.127,51 euro e comprende le riunioni dell'...

Un fitto programma di iniziative al parco di Kaukana. Ecco tutti gli appuntamenti : Prenotazione spettacoli ed eventi: parco Archeologico di Kaukana negli orari di apertura o sul sito www.Kaukana.it , eventi, .