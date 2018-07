Ecco chi è Mike Manley | il nuovo numero uno di Fca

Grande Stevens svela la malattia di Marchionne : "Ecco cosa lo sta uccidendo" : Franzo Grande Stevens, storico avvocato di Gianni Agnelli, fa cadere l’alone di riservatezza sulle condizioni di salute di Sergio Marchionne. Che dietro l’operazione alla spalla cui si è sottoposto l’ormai ex AD di FCA ci fosse qualcosa di più, lo si è intuito più chiaramente negli ultimi giorni, anche se i media di tutto il mondo hanno cercato di mantenere un certo garbo. Del resto, visto che le condizioni di Marchionne sono “irreversibili”, ...

X Factor 12 : c’è anche il figlio di un noto attore italiano - Ecco chi è! : In queste settimane X Factor sta registrando la sua dodicesima edizione fra Casting, Bootcamp e Home Visit e secondo quanto riportato da Altro Spettacolo, alle fasi finali delle selezioni sarebbe arrivato anche Leo Gassman In queste settimane X Factor sta registrando la sua dodicesima edizione fra Casting, Bootcamp e Home Visit e secondo quanto riportato da Altro Spettacolo, alle fasi finali delle selezioni sarebbe arrivato anche Leo Gassman, ...

Marchionne – Le indiscrezioni sull’intervento : Ecco cosa potrebbe essere andato storto : Condizioni critiche per Sergio Marchionne: dagli impegni di lavoro programmati pochi giorni dopo l’intervento all’imprevisto ‘sotto i ferri’ Da qualche giorno ormai non si fa altro che parlare di Sergio Marchionne e delle sue condizioni critiche. Tutto è iniziato sabato, con la convocazione urgente di una riunione dei Cda di FCA per sostituire l’ex Presidente Ferrari perchè “non potrà più tornare al ...

Laura Chiatti contro Sandro Mayer. Ecco il motivo dell'attacco al direttore : Laura Chiatti è furiosa: quelle foto pubblicate su Di Più non le ha proprio digerite e sui social si scaglia contro Sandro Mayer. Il direttore ha scelto, infatti, di pubblicare due...

Ho chiuso tutti i miei account social l'anno scorso. Ecco com'è cambiata la mia vita : Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoNei sette anni trascorsi da quando per la prima volta implorai mia madre perché mi lasciasse creare un mio profilo Facebook, ho provato (e fallito) a ridurre il mio utilizzo dei social un'infinità di volte.Ho cancellato app dal telefono, lanciato "mini-sfide" a me stessa - come verificare quanto tempo riuscivo a resistere ...

La malattia di Sergio Marchionne - l’indiscrezione sul tumore e il drammatico incidente durante l’intervento : Ecco le ultime FOTO del manager : Continuano a rimanere avvolte nel mistero le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne, che è ricoverato in “coma profondo” in una clinica di Zurigo in “condizioni irreversibili“, alla presenza dei familiari. I dirigenti del gruppo Fiat Chrysler continuano a parlare del manager che ha risollevato l’azienda con scelte coraggiose e lungimiranti come se fosse già morto, al passato. L’indiscrezione lanciata ...

Fedez sul battesimo di Leone prima delle nozze con Chiara Ferragni : Ecco quando avverrà : Fedez sul battesimo di Leone sembra non avere dei grossi dubbi. Il rapper ha diChiarato di non voler battezzare suo figlio e di non celebrare matrimonio religioso con la sua compagna Chiara Ferragni, in programma per il prossimo 1° settembre a Noto, in Sicilia. "quando battezzo Leo? Il 30 febbraio. Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo". Queste le parole usate dall'artista per rispondere i molti che richiedevano la ...

Wifi pubblico gratis in Europa - l’asta a ottobre : Ecco i Paesi che hanno chiesto più soldi : (Foto: Diletta Parlangeli) l’asta è rimandata a ottobre. Il primo bando di Wifi4Eu, il programma della Commissione europea che assegna risorse ai Comuni per installare hotspot Wifi pubblici gratis, non è andato a buon fine. Una falla nella sicurezza dei dati (non trafugati) e un blocco al cronometro che registrava l’ora di risposta dei municipi all’asta hanno fermato il debutto del piano di Bruxelles per finanziare connessioni senza fili ...

Mycoplasma genitalium - superbatterio resistente agli antibiotici/ Allarme nel Regno Unito : Ecco chi colpisce : Mycoplasma genitalium: cos'è il nuovo superbatterio resistente agli antibiotici e che spaventa il Regno Unito: ecco chi colpisce e come è possibile combatterlo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Idraulici - imbianchini - installatori di zanzariere : Ecco i professionisti che lavorano di più d'estate : Idraulici, imbianchini e installatori di zanzariere: sono queste le professioni che non risentono del caldo estivo e anzi aumentano la loro attività economica durante i mesi dalle temperature più alte.

L’attrice Laura Chiatti attacca il direttore del settimanale Di Più - Sandro Mayer - dopo l’uscita di un servizio fotografico che la ritrae in alcune foto “modificate”. Ecco cosa è successo (FOTO) : Laura Chiatti furiosa sbotta contro Sandro Mayer: “Smetta di denigrarmi, si dia pace signor pinco pallo” L’attrice attacca il direttore del settimanale Di Più dopo l’uscita di un servizio fotografico che la ritrae con una pancia più rotonda del solito: “Finta”, dichiara lei Laura Chiatti contro Sandro Mayer. Nella serata di ieri l’attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti tratti da un servizio ...

Che cosa resta dell'alt. country/ Cowboy Junkies e Jayhawks - i nuovi dischi : Ecco tutto quello che conta : Due gruppi guida della musica americana degli anni 90 tornano con due intensi lavori, Cowboy Junkies e Jayhawks, li abbiamo raccontati in questa recensione. PAOLO VITES(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:11:00 GMT)CALEXICO LIVE @CARROPONTE/ Musica che oltrepassa ogni confineROLLING STONES/ Se Lech Walesa chiede aiuto a Mick Jagger per la libertà in Polonia

Viterbo Antonella Bruni : 'Attacchi ingiustificati contro la mia persona. Ecco la verità' : La proposta di Alessia Mancini come Assessore è una azione politica ingiustificabile, sotto qualsiasi punto di vista, un'offesa gravissima agli elettori, ai candidati, alle donne e un "vulnus" alla ...

F1 - Arrivabene e quel pensiero a Marchionne : “in un fine settimana difficile per la squadra - Ecco cosa avremmo voluto fare” : Il team principal della Ferrari ha analizzato il risultato ottenuto in Germania, esprimendo rammarico per non aver potuto dedicare la vittoria a Marchionne Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, vince dopo una grande rimonta e mette la freccia nella classifica iridata su Sebastian Vettel. © Photo4 / LaPresse Il tedesco ...