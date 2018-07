huffingtonpost

: 'È sessista'. La pubblicità sul lungomare di Jesolo fa scoppiare la polemica - HuffPostItalia : 'È sessista'. La pubblicità sul lungomare di Jesolo fa scoppiare la polemica - tpi : Jesolo, polemica per la pubblicità sessista di una stazione di servizio - wireditalia : Ogni anno rispuntano come funghi le pubblicità sessiste. -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ragazza in costume, fondoschiena in bella mostra e lo slogan ammiccante: è l'ennesima pubblicità finita al centro delle polemiche nostrane. Questa volta ad ospitare il cartellone - commissionato da una società di consulenza nel settore dell'energia - è la città di, famosa località balneare del Veneto."Ricarica il futuro", recita l'affissione che ha riacceso lasulla mercificazione del corpo femminile, accostando l'immagine di un'automobile elettrica in ricarica a quella una ragazza inginocchiata di spalle sul bagnasciuga. La pubblicità non ha scatenato soltanto le polemiche di cittadini e turisti, ma anche quelle del web.Per esempio, sul gruppo Facebook "La pubblicitàoffende tutti" si legge: "Il nostro gruppo si batte contro la pubblicitàin difesa della dignità della donna e non per ...