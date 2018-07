E se le giornate durassero 48 ore?

vanityfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) La sveglia suona ed è già tardi. L’avviso della riunione col capo prevista in mattinata crea la solita agitazione. Meglio aprire l’armadio e pensare a che cosa indossare per distrarsi un po’. Pantalone e camicia? Abito senza maniche? Tailleur? Se prima la scelta ricadeva su quello più pratico per evitare situazioni di disagio soprattutto con questo caldo, adesso è quello preferito a vincere. Il nemico sude le sue sgradevoli conseguenze, infatti, non sono più un problema col nuovo deodorante Deo Evolution di Lycia che, grazie alla sua innovativa formula, dona freschezza e una sensazione di pelle asciutta per ben 48. Il tempo necessario per affrontare tutti gli impegni della giornata e anche quella dopo. L’incontro col capo, il pranzo con i clienti, la conferenza, la consegna del nuovo progetto, la palestra e la cena con le amiche scandiscono la tabella di marcia del giorno ...