“È morto” La notizia del tragico lutto a Buckingham Palace Poi la verità viene fuori

(Di lunedì 23 luglio 2018) Brutto momento per i reali d’Inghilterra. Venerdì 20 luglio 2018 la Regina Elisabetta ha vissuto un momento terribile che l’ha fatta intristire prima, infuriare dopo. “Il principe Filippo èè questa la– falsa – che ha iniziato a circolare lo scorso venerdì. Ovviamente si è diffusa alla velocità della luce e i sudditi si sono subito preoccupati terribilmente. I giornali hanno tentato di contattare la famiglia reale – The Sun per primo – ma la famiglia ha preferito non rilasciare commenti. Una fonte vicina ai reali, però, ha raccontato al Daily Mail cosa è successo quando a corte quando sono venuti a conoscenza della bufala sulla morte del principe Filippo. “Entrambi sono apparsi d’accordo sul fatto che ci fosse ben poco da fare – ha detto – ma erano molto, molto infastiditi. Non è bello vedere persone da ogni parte del mondo commentare il tuo ...