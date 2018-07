“È morto così” Addio Mattia | 20 anni e tutta la vita davanti | un paese sotto choc

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) Incidente stradale mortale all’alba del 22 luglio in Salento, sulla provinciale 297 che collega Melendugno alla marina di Torre dell’Orso, dove èil 20enneToscano, di Melendugno. Il giovane èa poche centinaia di metri dall’ingresso del suo, incastrato fra le lamiere di una Fiat Punto mentre stava rientrando a casa dopo aver lavorato presso un locale della zona. L’auto, come si vede dalle foto pubblicate da Lecce Prima, è rimasta totalmente devastata dall’impatto con un albero di ulivo. Il giovane stava rientrando a casa dopo aver finito il turno di lavoro in un pub e aver trascorso qualche ora con gli amici. Per cause da accertare ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è andato a sbattere prima contro un palo della segnaletica stradale, poi contro un albero. Il giovane èsul colpo e per estrarre il suo corpo dalle lamiere sono ...