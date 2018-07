Dramma in Argentina | muore il portiere Espindola

Dramma in Argentina - accoltellato a morte un portiere ex River Plate : arrestato un attaccante del San Telmo : Il portiere Facundo Espìndola è stato accoltellato alle prime luci dell’alba, il giocatore ex River Plate è morto sul colpo Giornata triste per il calcio argentino. Il venticinquenne portiere Facundo Espíndola, che ha giocato nelle giovanili del River Plate e tre anni ad Almagro, è stato pugnalato a morte al torace con un coltello. L’incidente è avvenuto all’alba di domenica, secondo quanto riportano i media locali, nel ...

India - tifoso si uccide dopo la sconfitta dell'Argentina : da una partita di calcio al Dramma : Un altro pensiero , ritrovato in un suo diario , mette in evidenza quanto il ragazzo suicida avesse basato tutta la sua vita sul sogno calcistico della coppa del mondo : "Messi, la mia vita è ...

Dramma a Nuova Dehli - un tifoso indiano di Messi si suicida dopo la sconfitta dell'Argentina : Video - "Messi Ciao", i tifosi brasiliani provocano la Pulce sulle note della celebre canzone italiana 00:41 Sullo stesso argomento Coppa del Mondo Risultati Argentina Squadra Lionel Messi Giocatore ...

‘Dramma’ Argentina : “i calciatori hanno chiesto l’esonero di Sampaoli” - nuovo allenatore contro la Nigeria? : Dramma Argentina ai Mondiali in Russia, dopo il deludente esordio contro l’Islanda (solo 1-1), clamorosa debacle contro la Croazia, netto 0-3 che non lascia repliche, adesso la situazione può considerarsi delicatissima per gli uomini di Sampaoli. Secondo le ultime indiscrezioni proprio il Ct è finito nella bufera, secondo quanto riportato da TyC Sport i calciatori avrebbero chiesto l’esonero immediato di Jorge Sampaoli, già dalla ...