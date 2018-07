Dramma in Argentina | accoltellato a morte un portiere ex River Plate | arrestato un

India - tifoso si uccide dopo la sconfitta dell'Argentina : da una partita di calcio al Dramma : Un altro pensiero , ritrovato in un suo diario , mette in evidenza quanto il ragazzo suicida avesse basato tutta la sua vita sul sogno calcistico della coppa del mondo : "Messi, la mia vita è ...

‘ Dramma ’ Argentina : “i calciatori hanno chiesto l’esonero di Sampaoli” - nuovo allenatore contro la Nigeria? : Dramma Argentina ai Mondiali in Russia, dopo il deludente esordio contro l’Islanda (solo 1-1), clamorosa debacle contro la Croazia, netto 0-3 che non lascia repliche, adesso la situazione può considerarsi delicatissima per gli uomini di Sampaoli. Secondo le ultime indiscrezioni proprio il Ct è finito nella bufera, secondo quanto riportato da TyC Sport i calciatori avrebbero chiesto l’esonero immediato di Jorge Sampaoli, già dalla ...

Mondiali - Argentina shock : valanga di bugie su Messi e Sampaoli - in realtà sono le prime vittime del Dramma Albiceleste : L’Argentina è a un passo dall’eliminazione al primo turno dei Mondiali di Russia 2018: un dramma sportivo per la Selección, che quattro anni fa in Brasile aveva raggiunto addirittura la finale, battuta dalla Germania soltanto nei tempi supplementari a pochi minuti dai rigori. E con l’Olanda neanche qualificata, sono già due le semifinaliste dell’ultima edizione dei Mondiali a mancare dal quadro che si prospetta per gli ...