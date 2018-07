Doppio falò in Temptation Island 2018 che prende il posto di Sacrificio d’amore e

optimaitalia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nuovo colpo di scena ine non solo per via delgià annunciato sul finire della scorsa settimana ma per un cambio di programmazione che già fa discutere. Quest'anno il reality sui sentimenti ha preso il via con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia e proprio per questo l'ultima puntata era slittata ad agosto, sarà per questo, sembra, che Canale 5 ha deciso di correre ai ripari.Nonostante gli ottimi ascolti registrati da Filippo Bisciglia e dai protagonisti di questa edizione, il finale diandrà in onda l'1 agosto, al mercoledì,ndo ildid'Amore che sparisce nuovamente dalla programmazione di Canale 5. Le ultime due puntate del programma sono quindi previste per lunedì 30 luglio e mercoledì 1 agosto mentre questa sera sono Ida e Riccardo che apriranno la puntata con il lorodi ...