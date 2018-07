Docenti fuori sede | dati preoccupanti nelle varie regioni italiane

scuolainforma

: @daniele_dfu @gidocg @Simo_Ventura @GuidoCrosetto Purche' restino fuori dall' Insegnamento Docenti che indossino ma… - MonycaMarini : @daniele_dfu @gidocg @Simo_Ventura @GuidoCrosetto Purche' restino fuori dall' Insegnamento Docenti che indossino ma… - laluisellina : RT @antooviolaa: Come promesso, riportate a casa TUTTI i docenti #vittimedella107 che dal 2015 sopravvivono fuori dalle regioni di apparten… - MariaGrazBonvi1 : RT @antooviolaa: Come promesso, riportate a casa TUTTI i docenti #vittimedella107 che dal 2015 sopravvivono fuori dalle regioni di apparten… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il Coordinamento Nazionaledella Disciplina dei Diritti Umani in occasione delle dichiarazioni rilasciate a Pozzallo dal ministro del Lavoro on. Luigi Di Maio, in merito al rientro dei, le cui palesi difficoltà economiche ed affettive sono state adeguatamente evidenziate dallo stesso, fa presente che il Coordinamento da più anni è impegnato … L'articoloproviene da Scuolainforma.