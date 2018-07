Dl dignità : stop a 180 emendamenti : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Non ci sarà la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche. La proposta della maggioranza di cancellare la 'tassa sull'acqua' rientra tra i circa 180 emendamenti al ...

Stop a 8mila contratti? Di Maio : non esiste - Decreto dignità ha lobby contro : Nella relazione tecnica al provvedimeto «non c’è scritto quanti contratti a tempo indeterminato nasceranno per effetto della stretta dei contratti a tempo determinato»: ministro «perplesso»...

Decreto dignità - sale prelievo su slot per coprire stop a pubblicità dei giochi. No alla causale per rinnovare gli stagionali : Niente causale per il rinnovo dei contratti di chi svolge attività stagionali. E un aumento, già a partire da settembre, del prelievo erariale unico su slot machine e videolotteries. Sono le principali novità comparse nell’ultima versione del Decreto dignità, quella definitiva, che ha ottenuto l’attesa bollinatura dalla Ragioneria dello Stato e dopo la firma del presidente della Repubblica verrà pubblicata in Gazzetta ...

Decreto dignità - Di Maio apre ai voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -

Decreto dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Decreto dignità - Salvini 'Buon inizio - ma l Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio 'No a modifiche che annacquano' : ... dichiara a margine del convegno: 'll Parlamento è sovrano, se le modifiche vanno nell'ottica del miglioramento troveranno nel Movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo. Se invece ...

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Lavoro - Di Maio : “Abbiamo approvato il decreto dignità e licenziato il Jobs act”. Stop alla pubblicità sul gioco d’azzardo : approvato il decreto dignità. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ne spiega le caratteristiche ai cronisti all’uscita dal cdm. “Quattro principi. In primis, la riduzione del precariato. Abbiamo individuato nuove norme per eliminare la burocrazia per i professionisti. Le delocalizzazioni: qualsiasi azienda multinazionale che riceve fondi pubblici italiani e se ne va ce li deve restituire maggiorati. Infine il gioco ...

Decreto dignità - la bozza : stop allo spesometro. Guerra al precariato - +50% indennizzi : Il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. «E' solo un primo...

Reddito di cittadinanza - stop da Tria. Slitta il decreto dignità | : L'ostacolo resta quello delle coperture. Ma Di Maio assicura: si dovrebbe chiudere "la settimana prossima". La misura cavallo di battaglia del M5s, però, non convincerebbe il ministro dell'Economia. Approvata la proroga per fatturazione elettronica dei benzinai

Decreto dignità : nella bozza limiti ai contratti a termine - multe per chi delocalizza e stop a pubblicità azzardo : limiti per i contratti a termine, multe alle aziende che incassano aiuti di Stato e poi delocalizzano e stop totale alla pubblicità di giochi e scommesse, non solo in tv. Sono questi alcuni dei punti che saranno toccati nel Decreto dignità, primo atto del governo Conte e che è previsto in discussione del consiglio dei ministri tra il 27 e il 28 giugno. Il provvedimento, la cui bozza è stata visionata dall’agenzia Ansa, è diviso in 11 ...